موعد مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يبحث الهلال السعودي عن ريمونتادا أمام ضيفه العين الإماراتي الذي هزمه ذهابا 4-2، عندما يلتقيان الليلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وكان العين أوقف سلسلة قياسية للهلال شهدت تحقيقه 34 فوزا متتاليا في مختلف المسابقات، عندما هزمه ذهابا بفضل ثلاثية المغربي سفيان رحيمي.

وعلى ملعب "المملكة أرينا"، يطمح الهلال، متصدر الدوري السعودي، إلى قلب النتيجة وبلوغ النهائي السادس في مسابقة أحرز لقبها 4 مرات (رقم قياسي) آخرها في 2021.

ويتفاءل الهلال عندما يلعب داخل قواعده أمام العين حيث فاز عليه في 5 مباريات وتعادل مرّة. وقد التقيا في نصف نهائي 2014 عندما فاز الهلال على أرضه بثلاثية وردّ العين بفوز 2-1 إيابا بدون أن يتأهل.

ويتواصل غياب هداف الهلال المصاب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، إضافة إلى النجم البرازيلي نيمار منذ فترة بعيدة، لكنه سيستعيد ناصر الدوسري بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

رحيمي القوّة الضاربة

في المقابل، يبدو العين الأقرب إلى النهائي الرابع بعد 2003 عندما أحرز لقبه الوحيد والأوّل في النظام الحالي للبطولة، ثم 2005 و2016.

وأبقى الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب الفريق الإماراتي، هدافه التوغولي "لابا كودجو" خارج القائمة في مباراة الذهاب، مفضّلا الاعتماد على المغربي رحيمي بديلا له في قلب الهجوم.

وكان رحيمي عند حسن ظن مدربه مسجّلا ثلاثية (هاتريك)، وكان قبلها سجل ثلاثية أيضا في مبارتي ربع النهائي أمام النصر السعودي، ورفع رصيده في صدارة الهدّافين إلى 11 هدفا، بينها 7 في الأدوار الإقصائية.

ويبحث رحيمي عن بلوغ الرقم القياسي (13 هدفا) في البطولة والمسجّل باسم البرازيليين موريكي (غوانغجو إيفرغراندي الصيني، 2013)، وأدريانو (إف سي سيول الكوري الجنوبي، 2016)، والجزائري بغداد بونجاح (السد القطري، 2018).

ويحتل العين راهنا المركز الثالث في الدوري الإماراتي، بفارق 15 نقطة عن "الوصل" المتصدّر.

موعد مباراة الهلال والعين

تقام المباراة الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين

"بي إن سبورتس" (beIN Sports AFC HD).

"قنوات الكأس القطرية" (Alkass Nine HD).

"أبو ظبي الرياضية" (Abu Dhabi Sports Asia 1).

"قنوات الشركة الرياضية السعودية" (SSC1 HD).

حكم مباراة الهلال والعين

يدير اللقاء طاقم تحكيم كويتي بقيادة أحمد العلي، ويعاونه الثنائي عبد الهادي العنزي وأحمد عباس، وسيتولى العراقي محمد سراي مهمة الحكم الرابع.