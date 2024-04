كيف غيّر ميسي وجه الاقتصاد الرياضي الأميركي بانتقاله إلى إنتر ميامي؟

كافحت مدينة ميامي -السنوات الأخيرة- لتنويع مصادر الدخل الذي كان يعتمد على قطاع السياحة، ووجدت ضالتها في انضمام نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريق إنتر ميامي، والذي لعب دورا بارزا في تغيير الخارطة الاقتصادية لهذه المدينة الجنوبية، واتجاهها إلى الاقتصاد الرياضي.

وتعاقد إنتر ميامي مع ميسي -صيف 2023- بعقد يمتد إلى نهاية عام 2025، وسجّل 13 هدفًا في أول مواسمه ليقود الفريق إلى حصد لقب كأس الدوريات (الأميركي والمكسيكي) ويتذوّق النادي طعم الفوز بالكؤوس لأول مرّة في تاريخه، فيما يمكن اعتباره ثورة رياضية ضخمة بالنادي حديث النشأة (تأسس عام 2018).

وكانت طريقة اجتذاب ميسي إلى الدوري الأميركي فريدة وغير مسبوقة في تاريخ كرة القدم، فقد أبرم إنتر ميامي عقدا متراميا ومتشابك الأطراف بمشاركة الشركتين العملاقتين آبل وأديداس، سيحصل ميسي بموجبهما على نسب من أرباح الشركتين السنوية، ويشير الإيحاء من الوهلة الأولى إلى أنّها أكثر من مجرد صفقة. فنادرًا ما تتدخّل شركتان بهذا الحجم الضخم في مفاوضات مع لاعب كرة قدم.

