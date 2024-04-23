شقيق بيدري مدافعا عنه: النسخة الأفضل من نجم برشلونة ستعود قريبا

رد فرناندو غونزاليس شقيق بيدري على أحد المشجعين اتهم لاعب خط وسط فريق برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي بضعف الأداء أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك بيدري في المباراة التي فاز بها ريال مدريد على برشلونة 3-2 على ملعب سنتياغو برنابيو في الدقيقة 45 بديلا لفرينكي دي يونغ.

وانتقد المشجع مستوى بيدري وقال إنه لم يتمكن من مجاراة وتيرة اللعب في وسط الميدان أمام الريال.

كما اتهم المشجع بيدري بإهدار الموهبة، "وسوء المزاج، وأنه لا يمكنه الصمود بدنيا لأكثر من نصف ساعة، وأنه يقضي وقتًا أطول مصابًا مما يقضيه في اللعب وأنّ كلّ برشلونة تعرف ما يفعله بيدري وأخوه ليلا".

Hay que hablar seriamente ya de Pedri ▪️Talento desaprovechado

▪️0 Testosterona y mala leche

▪️Toda Barcelona sabe lo que hacen él y su hermano por las noches

▪️Físicamente no aguanta más de 30 minutos

▪️Se pasa más tiempo lesionado que jugando pic.twitter.com/L0QyjZ6SOK — Barcelonismos (@Barcelonismos) April 22, 2024

وسرعان ما أزعج هذا الكلام شقيق لاعب برشلونة، الذي اتهم المغرد بأنّه "مهرّج" و"غبي"، وطالبه بأن يكشف ما الذي يفعله وشقيقه ليلا، رافضا التشكيك بأداء بيدري والتزامه.

ورد على حسابه عبر إنستغرام "دعونا نرى، وأخبرني ماذا تفعل؟ أنت مهرج، ربما لم تعجبك مسيرة أخي الرياضية، ولكن التشكيك في عمله والتزامه يعني أنك جاهل ولا تعرفنا على الإطلاق، وأحمق وكاذب".

وأضاف "أولًا بيدري في سن الشباب، وقبل كل شيء نحن بشر، وثانيًا نقوم بأشياء عادة لا يقوم بها أحد، فهو يتبع النظام الغذائي الخاص ويشاهد كرة القدم وينظف أسنانه، ربما هذا ما تقصده".

وأبدى فرناندو ثقته الكاملة في شقيقه وأكد أن النسخة الأفضل من اللاعب ستعود قريبًا هذا الموسم.

وختم بالقول "على الرغم من كل شيء يُقال، فإنني أفضل من يعرف أخي، وأنا على يقين أنه بعمله وتضحياته ستضعه الحياة في المكان الذي يستحقه. إنها مسألة وقت فقط".

Fernando González eu te amo, arrasa

lenda! você é um irmão incrível,lacra mesmo na cara de quem fez isso a verdade tem que ser dita.

Essa pessoa tá sendo tão tóxica e tão desnecessário, pagando

mico, isso prova que não é torcedor. 💪 #Pedri #Barça 💙❤️ #FCBarcelona pic.twitter.com/45hmDHPaUL — 𝐈𝐝𝐚𝐥𝐞𝐜𝐲𝐨 💙❤️ (@IdalecioFreita2) April 23, 2024

نجح الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة، في أن يصبح وحشا كاسرا، قبل بداية الموسم الجديد مع الفريق الإسباني.

وأظهرت الصور الأولى للاعب الإسباني في تدريبات برشلونة، تحولا كبيرا في بنيته الجسمانية، حيث أصبح يمتلك قدرا أكبر من العضلات.

ومنذ موسم 2020-2021، أصيب بيدري 9 مرات وخاض خلال هذه الفترة 72 مباراة وغاب عن 71 مباراة بسبب الإصابة.

ويعتبر بيدري أحد أبرز لاعبي برشلونة في الموسمين الماضيين، وأسهم في عودته للألقاب خلال الموسم الماضي، من خلال التتويج بكأس السوبر الإسباني والدوري المحلي.