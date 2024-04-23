رياضة|الدوري الإسباني

شقيق بيدري مدافعا عنه: النسخة الأفضل من نجم برشلونة ستعود قريبا

بيدري (يسار) دخل بديلا لفرينكي دي يونغ في الدقيقة 45 خلال مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو (الفرنسية)
23/4/2024

رد فرناندو غونزاليس شقيق بيدري على أحد المشجعين اتهم لاعب خط وسط فريق برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي بضعف الأداء أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك بيدري في المباراة التي فاز بها ريال مدريد على برشلونة 3-2 على ملعب سنتياغو برنابيو في الدقيقة 45 بديلا لفرينكي دي يونغ.

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وانتقد المشجع مستوى بيدري وقال إنه لم يتمكن من مجاراة وتيرة اللعب في وسط الميدان أمام الريال.

كما اتهم المشجع بيدري بإهدار الموهبة، "وسوء المزاج، وأنه لا يمكنه الصمود بدنيا لأكثر من نصف ساعة، وأنه يقضي وقتًا أطول مصابًا مما يقضيه في اللعب وأنّ كلّ برشلونة تعرف ما يفعله بيدري وأخوه ليلا".

وسرعان ما أزعج هذا الكلام شقيق لاعب برشلونة، الذي اتهم المغرد بأنّه "مهرّج" و"غبي"، وطالبه بأن يكشف ما الذي يفعله وشقيقه ليلا، رافضا التشكيك بأداء بيدري والتزامه.

ورد على حسابه عبر إنستغرام "دعونا نرى، وأخبرني ماذا تفعل؟ أنت مهرج، ربما لم تعجبك مسيرة أخي الرياضية، ولكن التشكيك في عمله والتزامه يعني أنك جاهل ولا تعرفنا على الإطلاق، وأحمق وكاذب".

وأضاف "أولًا بيدري في سن الشباب، وقبل كل شيء نحن بشر، وثانيًا نقوم بأشياء عادة لا يقوم بها أحد، فهو يتبع النظام الغذائي الخاص ويشاهد كرة القدم وينظف أسنانه، ربما هذا ما تقصده".

وأبدى فرناندو ثقته الكاملة في شقيقه وأكد أن النسخة الأفضل من اللاعب ستعود قريبًا هذا الموسم.

وختم بالقول "على الرغم من كل شيء يُقال، فإنني أفضل من يعرف أخي، وأنا على يقين أنه بعمله وتضحياته ستضعه الحياة في المكان الذي يستحقه. إنها مسألة وقت فقط".

نجح الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة، في أن يصبح وحشا كاسرا، قبل بداية الموسم الجديد مع الفريق الإسباني.

وأظهرت الصور الأولى للاعب الإسباني في تدريبات برشلونة، تحولا كبيرا في بنيته الجسمانية، حيث أصبح يمتلك قدرا أكبر من العضلات.

ومنذ موسم 2020-2021، أصيب بيدري 9 مرات وخاض خلال هذه الفترة 72 مباراة وغاب عن 71 مباراة بسبب الإصابة.

ويعتبر بيدري أحد أبرز لاعبي برشلونة في الموسمين الماضيين، وأسهم في عودته للألقاب خلال الموسم الماضي، من خلال التتويج بكأس السوبر الإسباني والدوري المحلي.

المصدر : الصحافة الإسبانية