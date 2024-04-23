غرامة وإيقاف حارس مرمى إيراني بسبب مشجعة

تم إيقاف الحارس الدولي الإيراني حسين حسيني لمباراة من قبل الاتحاد المحلي لكرة القدم، على خلفية احتضانه مشجّعة دخلت أرض الملعب خلال مباراة في الدوري، وفقا لما أعلنته صحيفة "خبر ورزشي" الرياضية المحلية أمس الاثنين.

وحصلت الحادثة في 12 أبريل/نيسان الجاري، عندما دخلت مشجّعة لنادي الاستقلال أرض الملعب خلال مباراته أمام "ألومينيوم أراك"، مما أدى إلى إيقاف اللقاء.

واحتضن حسيني (31 عاما) الفتاة لفترة وجيزة بعد إيقافها من قبل رجال أمن الملعب.

🇮🇷 El portero Hossein Hosseini, suspendido por la Federación de Fútbol de Irán, después de que le diera un abrazo a una mujer en un partido de la Liga iraní. Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 4.700 dólares.pic.twitter.com/HE57pKBoF5 — antiprogre.com (@antiprogrecom) April 23, 2024

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد حكم على اللاعب بغرامة قدرها 300 مليون تومان (4700 دولار) والإيقاف لمباراة واحدة بسبب "السلوك السيئ تجاه رجال جهاز أمن المباراة".

وأمضى حسيني معظم مسيرته في نادي الاستقلال، أحد أكثر الأندية شعبية في إيران. ولكنه ليس الحارس الأول للمنتخب الوطني، وخاض مباراة في دور المجموعات في مونديال قطر 2022 بمواجهة إنجلترا.

ويتصدر الاستقلال، الملقب بـ"أزرق العاصمة"، ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة متقدما بفارق نقطة عن وصيفه بيرسيبوليس قبل 6 جولات من نهاية الموسم.