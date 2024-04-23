رياضة|أبطال آسيا

شاهد.. العين يقصي الهلال ويبلغ نهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه

فرحة كبيرة للاعبي العين بعد تسجيل هدف التعادل أمام الهلال (الفرنسية)
23/4/2024-|آخر تحديث: 23/4/202411:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تأهل العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم الخسارة 2-1 أمام مضيفه الهلال السعودي في إياب الدور قبل النهائي، اليوم الثلاثاء، ليتفوق 5-4 في مجموع المباراتين.

وتغلب العين 4-2 على الهلال يوم الأربعاء الماضي في مباراة الذهاب، ليوقف مسيرة انتصارات الفريق السعودي على مدار 34 مباراة متتالية بكافة المسابقات.

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ويلتقي العين في النهائي مع الفائز من مباراة أولسان هيونداي الكوري ويوكوهاما مارينوس الياباني التي تقام غدا الأربعاء.

افتتح الهلال التسجيل سريعا بعد 4 دقائق عبر روبن نيفيز من ركلة جزاء.

لكن إيريك مينديز أدرك التعادل للعين في الدقيقة 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

 

وتقدم سالم الدوسري للهلال مجددا بعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، مستغلا كرة ارتدت من دفاع العين، ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وصمد لاعبو العين أمام محاولات الهلال للتسجيل، ليتأهل الفريق الإماراتي للنهائي.

المصدر : رويترز