شاهد.. العين يقصي الهلال ويبلغ نهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه
تأهل العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم الخسارة 2-1 أمام مضيفه الهلال السعودي في إياب الدور قبل النهائي -الثلاثاء- ليتفوق 5-4 في مجموع المباراتين.
وتغلب العين 4-2 على الهلال يوم الأربعاء الماضي في مباراة الذهاب ليوقف مسيرة انتصارات الفريق السعودي على مدار 34 مباراة متتالية بكافة المسابقات.
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(2-4) نتيجة وملخص أهداف مباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
موعد مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في نصف نهائي أبطال آسيا والقنوات الناقلة
ويلتقي العين في النهائي مع الفائز من مباراة أولسان هيونداي الكوري ويوكوهاما مارينوس الياباني التي تقام الأربعاء.
افتتح الهلال التسجيل سريعا بعد أربع دقائق عبر روبن نيفيز من ركلة جزاء.
⚽️🔥 هدف مبكر للهلال .. نيفيز يفتتح التسجيل من ركلة جزاء#دوري_ابطال_آسيا | #الهلال_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/HZehzq8YOg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2024
لكن إيريك مينديز أدرك التعادل للعين في الدقيقة 12 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.
⚽️🔥 المواجهة مشتعلة .. العين يعدل النتيجة عن طريق إيريك مانديز#دوري_ابطال_آسيا | #الهلال_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/MGfw5KxpQu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2024
وتقدم سالم الدوسري للهلال لمجددا بعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني مستغلا كرة ارتدت من دفاع العين ليطلق تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.
⚽️🔥 سالم الدوسري يُشعل المدرجات ويُسجل الهدف الثاني للهلال#دوري_ابطال_آسيا | #الهلال_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/5yMLPMh8We
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2024
وصمد لاعبو العين أمام محاولات الهلال للتسجيل، ليتأهل الفريق الإماراتي للنهائي.