"ريال مدريد سرق الفوز من برشلونة".. بيكيه يهاجم حكام الكلاسيكو

منذ خسارة برشلونة لقائه أمام ريال مدريد 2-3 في "كلاسيكو" الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو، والجدل التحكيمي لا يتوقف حول المباراة وآخر المعلقين عليها جيرارد بيكيه قائد برشلونة المعتزل.

وعلى الرغم من تقدم برشلونة مرتين، فإن ريال مدريد فاز في النهاية وحصل على النقاط الثلاث ليحسم عمليا لقب الدوري لصالحه.

وكان هناك قراران تحكيميان يرى برشلونة وأنصاره أنهما ساعدا في ترجيح كفة الميزان لصالح ريال مدريد. وبالطبع كان الجدل الأكبر حول الكرة التي حولها الأمين جمال وأنقذها لونين من على خط مرمى الريال قبل أن تتجاوز خط المرمى بكامل استدارتها كما ينص قانون اللعبة، وبعد مراجعة تقنية الفيديو قرر الحكم عدم احتسابها.

كما يرى الكتالونيون عدم صحة ضربة الجزاء التي حصل عليها لوكاس فاسكيز نتيجة عرقلة كوبارسي مدافع برشلونة له وسجل منها فينيسيوس الهدف الأول لريال مدريد.

معركة الكلاسيكو انتهت بفوز الملكي.🤍👑

جود بيلينغهام يقود @realmadridarab للفوز و الاقتراب أكثر من اللقب. ⏯️ شاهد ملخص المباراة#ELCLÁSICO #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/SF1EIMYnoZ — LALIGA (@LaLigaArab) April 21, 2024

وعندما علق بيكيه على الحالتين التحكيميتين بأحد البرامج، وسئل عما إذا كان ريال مدريد قد سرق الفوز من برشلونة، أجاب "نعم. أحاول دائمًا أن أكون موضوعيًا للغاية. ركلة الجزاء ليست صحيحة، إن لوكاس كان يركض، ويرى أن قدم المدافع قد توقفت وقام لوكاس بتغيير قدمه اليمنى ووضعها بطريقة لتتعرقل بكوبارسي، إنها واضحة".

وقال قائد برشلونة السابق عن هدف الأمين جمال غير المحتسب "الأمر صعب للغاية، أعتقد أنه هدف".