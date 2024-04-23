دي يونغ لن يرتدي قميص برشلونة مجددا هذا الموسم

يغيب الهولندي فرنكي دي يونغ، لاعب برشلونة الإسباني، عن الفترة المتبقية من الموسم المحلي، بعد تعرّضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

لكن لحسن حظه، سيكون جاهزا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 هذا الصيف، بعد أن كشفت وسائل إعلام إسبانية أنه سيغيب لنحو 5 أسابيع.

وقال النادي الكاتالوني في بيان دون تحديد مدة غياب لاعبه "أكّدت الفحوص، التي أجريت اليوم الاثنين، أن فرنكي دي يونغ أصيب بالتواء في كاحله الأيمن".

وخرج دي يونغ محمولا قبل نهاية الشوط الأول في المباراة، التي انتهت بفوز الغريم التقليدي ريال مدريد 3-2 على ملعبه في "سانتياغو برنبايو"، بعد أن أصيب في التحام مع الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وهذه المرة الثالثة التي يتعرّض فيها الهولندي، البالغ 26 عاما، لإصابة في الكاحل هذا الموسم، بعد أن عاد في 10 الحالي من إصابة مماثلة.

وتواجه هولندا كلا من كندا وأيسلندا وديا في 6 و10 يونيو/حزيران المقبل تواليا، قبل انطلاق النهائيات في 14 من الشهر نفسه.

ويتنافس فريق المدرب رونالد كومان في مجموعة صعبة إلى جانب فرنسا وبولندا والنمسا.

ويأمل دي يونغ أن يكون حاضرا في المواجهة أمام بولندا بقيادة زميله في برشلونة روبرت ليفاندوفسكي في 16 يونيو/حزيران المقبل.

وأدّت خسارة مواجهة الكلاسيكو إلى تأخر الفريق الكاتالوني بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد، الذي يقترب من حسم اللقب رسميا.