تين هاغ يهاجم الإعلام ويصف الانتقادات بـ"وصمة عار"

انتقد الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي تعليقات وسائل الإعلام على أداء فريقه في نصف نهائي الكأس أمام كوفنتري من الدرجة الثانية، واصفا إياها بـ"وصمة عار"، ودافع بقوة عن إنجاز فريق "الشياطين الحمر" ببلوغ النهائي الثاني تواليا.

وأهدر يونايتد تقدمه بـ3 أهداف بعدما قلب كوفنتري الطاولة عليه بإدراكه التعادل 3-3 على ملعب ويمبلي الأحد ولم ينقذه من خروج مذل في الوقت الإضافي إلا تدخل حكم الفيديو المساعد "فار" الذي ألغى هدفا بداعي التسلل في اللحظات الأخيرة، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لنادي مدينة مانشستر.

وسيواجه يونايتد جاره اللدود سيتي في دربي مانشستر في إعادة لنهائي العام الماضي.

أقرّ تين هاغ بعد المباراة بأن فريقه "أفلت من العقاب" لكنه قلل من أهمية أي فكرة عن الإحراج. رغم ذلك فقد تعرّض لانتقادات لاذعة، مما زاد من التكهنات بأنه لن يستمر طويلاً في ملعب "أولد ترافورد".

🚨🔴 Ten Hag: “The reaction, the comments after Coventry game… that was a disgrace”.

“That was embarrassing from you. It is the comments. Top football is about results, we made it to a final and we deserved it not only by this game but also the other games”. pic.twitter.com/IaSgNeccJL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024