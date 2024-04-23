إنتر ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20 في تاريخه

توّج إنتر بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بفوزه على جاره اللدود ومضيفه ميلان 2-1 في "ديربي الغضب"، في ختام منافسات المرحلة الـ33.

وسجل هدفي إنتر، فرانتشيسكو أتشيربي (18) والفرنسي ماركوس تورام (49)، ولميلان الإنجليزي فيكايو توموري (80).

ورفع إنتر رصيده في المركز الأول إلى 86 نقطة وابتعد بفارق 17 نقطة عن وصيفه ميلان الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به قبل 5 مراحل من النهاية.

وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في 16 سبتمبر/أيلول الماضي انتهت لصالح "نيراتزوري" أيضا بفوز ساحق 5-1.

ويمر "الروسونيري" بفترة صعبة؛ إذ يعود الفوز الأخير له إلى السادس من الشهر الحالي أمام ليتشي بثلاثية نظيفة في الدوري. ومذاك خاض 4 مباريات في مختلف المسابقات، تعادل في واحدة وخسر في 3.

من ناحيته، تسلح إنتر بالأرقام؛ حيث لم يخسر منذ مطلع العام الحالي سوى مرة واحدة (أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2 في ثمن نهائي دوري الابطال) مقابل 16 فوزا وتعادلين، كما حافظ على سجله خاليا من الخسارة خارج معقله هذا الموسم في 16 مباراة (14 فوزا مقابل تعادلين).

بولونيا ودوري الأبطال

ودنا بولونيا خطوة إضافية نحو حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على مضيفه روما 3-1.

وسجل ثلاثية بولونيا كل من المغربي أسامة العزوزي (14) والهولندي جوشوا زيركزي (45) والبلجيكي أليكسيس سالميكرز (65)، والبديل الإيراني سردار أزمون سجل هدف روما الوحيد (56).

ويتجه بولونيا الرابع مع 62 نقطة لإنهاء الدوري ضمن المراكز الستة الأولى، وهذا ما فشل في تحقيقه منذ عام 1971، على الرغم من أن فريق المدرب تياغو موتا أهدر النقاط في مباراتيه الأخيرتين بتعادله سلبا أمام فروزينوني ومونزا، قبل أن يعود من العاصمة روما إلى سكة الانتصارات.

في المقابل، تجمد رصيد روما عند 55 نقطة في المركز الخامس وبات تحت تهديد أتالانتا السادس وجاره اللدود لاتسيو السابع اللذين يتأخران عنه بفارق نقطة و3 نقاط على الترتيب.

وضمنت إيطاليا حصولها على 5 مقاعد في المسابقة القارية الأم بنسختها المحدّثة الموسم المقبل (2024-2025)، أي بزيادة مقعد عن الموسم الحالي.

وهذه الخسارة هي الأولى لروما بعد سلسلة من 7 مباريات لم يتعرض خلالها للهزيمة في "الكالتشيو" (5 انتصارات مقابل تعادلين).