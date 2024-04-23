إعلان موعد نهائي كأس إنجلترا بين مانشستر يونايتد وسيتي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقامة المباراة النهائية ببطولة كأس إنجلترا بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الثانية بعد الظهر بالتوقيت العالمي.

ويلتقي الفريقان للنسخة الثانية على التوالي في نهائي البطولة العريقة يوم 25 مايو/أيار المقبل على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، حيث أقيمت مباراتهما في الموسم الماضي بالمسابقة في نفس التوقيت وعلى الملعب ذاته.

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي أن اختيار هذا التوقيت جاء بعد مناقشات مع الشرطة والسلطات المحلية والمحطات التلفزيونية.

وكان الاتحاد الإنجليزي يفضل إقامة المباراة النهائية في وقت مبكر من المساء في السنوات الأخيرة لكنه عاد للموعد التقليدي قبل 12 شهرا بناء على نصيحة الشرطة وهو ما تكرر الآن.

وجاء في بيان صادر عن اتحاد كرة القدم الإنجليزي، نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "تم الآن تأكيد موعد انطلاق المباراة النهائية رسميا في الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الناديين والسلطة المحلية وأعضاء المجموعة الاستشارية للسلامة ومحطات البث".