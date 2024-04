شاهد- هدف على طريقة رونالدو.. أولمبياكوس يهزم ميلان ويفوز بالدوري الأوروبي للشباب

أصبح أولمبياكوس أول فريق يوناني يحرز لقبا قاريا في كرة القدم، بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي للشباب تحت 19 عاما (يوث ليغ)، بفوزه في المباراة النهائية على ميلان الإيطالي 3-صفر الإثنين في نيون السويسرية.

وسجل أولمبياكوس ثلاثيته في غضون 6 دقائق في الشوط الثاني، استهلها خريستوس موزاكيتيس (60 من ركلة جزاء) وسجل الثاني أنتونيس باباكانيلوس (61) واختتمها ثيوفانيس باكولاس بمقصية رائعة (66).

وقال باكولاس عن هدفه المذهل "هذا الهدف، لم أشاهده في أكبر أحلامي. لقد سجلت في مباراة نهائية وهي لحظة كبيرة جدا".

The best goal you'll see today 🤤

Bakoulas 🚲@olympiacosfc | #UYL pic.twitter.com/EAwPeEja2R

— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 22, 2024