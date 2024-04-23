شاهد- هدف على طريقة رونالدو.. أولمبياكوس يهزم ميلان ويفوز بالدوري الأوروبي للشباب

أصبح أولمبياكوس أول فريق يوناني يحرز لقبا قاريا في كرة القدم، بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي للشباب تحت 19 عاما (يوث ليغ)، بفوزه في المباراة النهائية على ميلان الإيطالي 3-صفر الإثنين في نيون السويسرية.

وسجل أولمبياكوس ثلاثيته في غضون 6 دقائق في الشوط الثاني، استهلها خريستوس موزاكيتيس (60 من ركلة جزاء) وسجل الثاني أنتونيس باباكانيلوس (61) واختتمها ثيوفانيس باكولاس بمقصية رائعة (66).

وقال باكولاس عن هدفه المذهل "هذا الهدف، لم أشاهده في أكبر أحلامي. لقد سجلت في مباراة نهائية وهي لحظة كبيرة جدا".

وأضاف "أنا معجب بكريستيانو رونالدو. قبل يومين أثناء التدريب هنا في نيون حاولت القيام بمقصية لكنها طارت نحو السماء، وهذه المرة بمجرد أن سددتها أدركت أنها ستدخل المرمى".

وأقيمت مباريات نصف النهائي والنهائي من المسابقة على ملعب كولوفراي التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون الذي يقع إلى جانب مقره.

وسُمّيت "كأس لينارت يوهانسون" على اسم الإداري السويدي السابق الذي ترأس الاتحاد الاوروبي للعبة بين 1990 و2007.

وتفوّق أولمبياكوس على كل من ليتشي وإنتر الإيطاليين، ولنس الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، ثم نانت الفرنسي في طريقه إلى النهائي.

وأقيمت المسابقة للمرة الأولى في موسم 2013-2014، وسبق لبرشلونة الإسباني وتشلسي الإنجليزي أن توجا باللقب مرتين، كما فاز بها مرة واحدة كل من ريال مدريد الإسباني، وبنفيكا وبورتو البرتغاليين، وسالزبورغ النمساوي، وألكمار الهولندي.

يشارك في الدوري الأوروبي 64 فريقا يتم تقسيمها بين 32 يمثلون الأندية المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للكبار، بالإضافة إلى 32 بطلا محليا في دوريات الشباب في بلدانهم.