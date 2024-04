لم يحتسب 3 ركلات جزاء.. نوتنغهام فورست يتهم حكم "الفار" بتشجيع لوتون تاون

ذكرت تقارير صحفية أن حكم تقنية الفيديو المساعد (الفار) ستيوارت أتويل يخضع للتدقيق في أعقاب أخطاء تحكيمية شابت مباراة نوتنغهام فورست ضد إيفرتون الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطرت حالة من الغضب على نادي نوتنغهام، الذي يكافح لتفادي الهبوط، بعد حرمانه مما قال إنها 3 ركلات جزاء في المباراة، التي أقيمت على ملعب غوديسون بارك، وانتهت بفوز إيفرتون 2-صفر.

وأصدر نوتنغهام بيانا شديد اللهجة عبر منصة (إكس) عقب المباراة مباشرة، اتهم فيه حكم تقنية الفيديو المساعد ستيوارت أتويل بأنه مشجع لفريق لوتون تاون.

وطلب النادي نشر تسجيلات المحادثات الخاصة المتعلقة بـ3 أحداث رئيسية في المباراة، منها تدخل آشلي يانغ مع جيوفاني رينا (في الدقيقة 24)، ولمسة يد آشلي يانغ (الدقيقة 44)، وتدخل آشلي يانغ مع كالوم هودسون-أودوي (في الدقيقة 56).

وأشار نوتنغهام إلى أن القواعد التي تحكم اختيار الحكام لإدارة المباريات بعد الكشف عن انتماءاتهم للجنة الحكام المحترفين لا يجب أن تأخذ في الاعتبار حساسية وضع بعض الفرق التي تجمعها منافسة تاريخية بفرق أخرى، ولكن أيضا طبيعة المنافسة بناء على الترتيب في الجدول الحالي.

Nottingham Forest has today submitted a formal request to the PGMOL to release into the public domain the audio recordings between officials during yesterday’s match against Everton at Goodison Park.

The club has requested this be shared for three key match incidents – Ashley…

— Nottingham Forest (@NFFC) April 22, 2024