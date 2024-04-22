هل حرم الحكم برشلونة من هدف في الكلاسيكو ضد ريال مدريد؟

في الدقيقة الـ28 من الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة وبينما كانت النتيجة 1-1 يلعب الأمين جمال كرة بالكعب ينقذها الأوكراني لونين حارس "الملكي" من قلب المرمى لتحدث عاصفة من ردود الفعل بعدها.

وتلقى جمال الكرة من عرضية ليكملها مباشرة نحو المرمى لكن لونين أخرجها من قبل أن تهز الشباك ولكن الإعادة العادية أظهرت أنها تجاوزت خط المرمى غير أن حكام تقنية الفيديو لم يحتسبوا الهدف رغم أن القرار استغرق عدة دقائق.

واللافت أن "تقنية عين الصقر" المرتبطة بساعة يرتديها الحكم وتهتز في حال تجاوز الكرة خط المرمى غير موجودة في الليغا ويعتمد الحكام كليا على تقنية "فار"، فيما تتواجد في البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى.

وبحسب قنوات "بي إن سبورتس" وبعد استخدام تقنية خاصة بهم توصلوا إلى أن الكرة لم تتجاوز بكامل محيطها الخط وبقي جزء صغير جدا من محيطها خارج الخط.

ويقول خبير التحكيم الإسباني بيريز بورول في برنامج "ماركادور" الذي يذاع على إذاعة "ماركا" إنه "لا نملك الوسائل اللازمة لإزالة الشكوك والتأكد من صحة الهدف، لكن يبدو أن الكرة لم تدخل بكامل محيطها ولونين هو من كان داخل المرمى"، وخلص "ليس هدفا وقرار الحكم صحيح".