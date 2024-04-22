لابورتا: سنطالب بإعادة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

قال رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا -اليوم الاثنين- إنّ النادي سيطلب إعادة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في حال إثبات ارتكاب حكام المباراة خطأ بعدم احتساب "الهدف الشبح" للأمين جمال.

وخسر النادي الكتالوني حامل اللقب أمام ريال مدريد 2-3 على ملعب "سانتياغو برنابيو" -أمس الأحد- في مباراة شهدت أحداثا مثيرة للجدل، مما ترك غريمه اللدود في صدارة الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة.

لكنّ اللقطة الأكثر جدلا كانت عندما حوّل النجم الشاب كرة نحو المرمى خلال الشوط الأول إثر ركلة ركنية، لم يتضح ما إذا كان قد اجتازت بالفعل خط المرمى من عدمه، قبل أن يبعدها الأوكراني أندري لونين حارس ريال.

وفي ظل غياب تقنية خط المرمى في إسبانيا، عاد الحكام لتقنية الحكم المساعد "فار" من أجل حسم الجدل، إلا أن حكام "الفار" لم يتمكنوا من التأكد من وضعية الكرة بعدما لم تظهر الكاميرات بوضوح حقيقة الأمر، لتستمر المباراة دون احتساب الهدف بينما كانت النتيجة 1-1.

وطالب لابورتا الاتحاد الإسباني للعبة ولجنة التحكيم بإرسال جميع اللقطات والحادثة إلى ناديه والتسجيلات الصوتية لمحادثات الحكام.

وأوضح لابورتا -في مقطع فيديو نشره برشلونة- "إذا أدرك النادي، بمجرد تحليل الوثائق، أن هناك خطأ في تقييم اللقطة، كما نعتقد أنه حدث، فسنتخذ جميع الخطوات اللازمة لعكس الوضع، دون استبعاد أي إجراء قانوني قد يكون ضروريا".

El presidente @JoanLaportaFCB: “Hay herramientas como el VAR que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés" pic.twitter.com/qdmav3BP3e — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 22, 2024

وأضاف "إذا تأكد أنه كان هدفًا قانونيًّا، كما نعتقد، فسنذهب إلى أبعد من ذلك ونطلب إعادة المباراة، كما حدث في مباراة أوروبية أخرى بسبب خطأ من تقنية فار".

واستند رئيس برشلونة إلى مباراة بين أندرلخت وغنك ضمن الدوري البلجيكي للدرجة الأولى في يناير/كانون الثاني، والتي أعيدت بعد خطأ في تطبيق قوانين اللعبة.

بدوره، قال مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز إنّه "عار" على الكرة الإسبانية ألا تستخدم تكنولوجيا خط المرمى.

وانتقد لابورتا أيضًا "سوء استخدام" تقنية حكم الفيديو بشكل عام، قائلًا إنه يبدو أن هناك "معايير متناقضة" لتدخلها اعتمادًا على الفرق المشاركة.

ورُفض طلب برشلونة للحصول على ركلتي جزاء خلال خسارة الكلاسيكو بسبب خطأين على جمال وفيرمين لوبيز.