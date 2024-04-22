شاهد.. تشافي وتير شتيغن غاضبان لعدم احتساب هدف الأمين جمال.. ماذا يقول قانون كرة القدم؟

هاجم مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز رابطة دوري كرة القدم لعدم اعتماد تكنولوجيا خط المرمى "غول لاين تكنولوجي" التي يطلق عليها أيضا "عين الصقر"، خلال خسارة فريقه الأحد مباراة القمة على أرض ريال مدريد المتصدر 2-3.

وعبّر لاعب الوسط السابق عن غضبه لعدم احتساب كرة للجناح الشاب الأمين جمال التي اعتبر الفريق الكتالوني أنها تجاوزت خط مرمى ريال مدريد، علما أن تجاوز الكرة من عدمه لم تؤكّده مقاطع حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وعندما كان التعادل مخيّمًا على المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو، لعب جمال الكرة بذكاء في الدقيقة 28 نحو مرمى الحارس الأوكراني أندري لونين الذي حاول إبعادها قبل أن تتجاوز خط المرمى.

ماذا يقول قانون كرة القدم؟

ويقول الحكم الدولي السابق ناصر صادق للجزيرة نت إن "قانون كرة القدم ينص على أن الكرة يجب أن تتجاوز بكامل استدارتها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة حتى تحتسب هدفا، وهو ما لم يظهر في اللقطات التلفزيونية والإعادات للعبة المثيرة للجدل والتي زاد من صعوبتها أنها ليست على الأرض".

ويضيف "بناء على النص القانوني فإن جميع الإعادات تظهر وجود جزء من الكرة على خط المرمى أي أنها لم تجتز الخط بكاملها ويجب ألا تحتسب هدفا"، مشيرا إلى أن حكام تقنية الفيديو أعادوا الكرة من كل الزوايا وتأكدوا أنها لم تعبر بكاملها وكان قرارهم صحيحا ولو كانت تقنية عين الصقر موجود لأكدت صحة القرار أيضا.

تشافي: هذا معيب

قال تشافي معلقا على عدم احتساب الهدف "هذا معيب"، مشيرا إلى أن التقنية المستخدمة في بطولات أخرى مثل الدوري الإنجليزي ليست معتمدة في الليغا الإسبانية.

تابع المدرب السابق للسد القطري الذي أعلن سابقا رحيله في نهاية الموسم، "إذا أردنا أن نكون أفضل دوري في العالم، علينا التقدّم في هذا المجال، علينا اعتماد التكنولوجيا".

واتفق الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن مع مدرّبه "هذا عار على كرة القدم، لا توجد لدي الكلمات".

تابع الحارس الدولي "هناك الكثير من المال في هذا الوسط، والمال ليس متوفرا لما هو أهم".

والدوري الإسباني هو الوحيد بين البطولات الخمس الكبرى الذي لا يعتمد تكنولوجيا خط المرمى التي تتيح احتساب الهدف من عدمه بشكل تلقائي، إذ يرى رئيس الرابطة خافيير تيباس أنها مكلفة.

وسجّل لاعب الوسط الهجومي الإنجليزي جود بيلينغهام هدفا قاتلا وضع ريال مدريد على مشارف استعادة اللقب من برشلونة، إذ يتقدمه راهنا بفارق 11 نقطة قبل 6 مباريات على ختام الموسم.

وأقرّ تشافي "عاش (مدريد) موسما رائعا. خسروا مرة يتيمة فقط، لقد حسموا الأمر تقريبا".

وتابع "أعتقد أنه بالمستوى الذي قدمناه كنا نستحق الفوز. لقد نافسنا بشكل جيّد، وأعتقد أننا نستحق النقاط الثلاث".

في المقابل، عبّر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن سعادته في أسبوع تخطى فيه الملكي مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح وبلغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أحرز لقبها 14 مرة قياسية.

قال المدرب المحنك "أنا فخور جدا لأننا خضنا مبارتين متطلبتين. علينا التحضير الآن للجزء الأخير من الموسم، لكننا في موقع جيد".