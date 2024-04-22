ريال مدريد يهزم برشلونة ويقترب من الفوز بلقب الليغا
قلب ريال مدريد الطاولة على غريمه التقليدي برشلونة وهزمه بنتيجة 3-2 بعد كلاسيكو مثير على ملعب "سانتياغو برنابيو" في ختام منافسات الجولة 32 بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم برشلونة في النتيجة مرتين حيث أحرز هدفا مبكرا بعد مرور 6 دقائق من ركلة ركنية نفذها البرازيلي رافينيا وقابلها المدافع الدانماركي أندريس كريستنسن برأسه في الشباك.
اقرأ أيضاlist of 4 items
(2-3) نتيجة وملخص أهداف مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض
أفضل 8 مواجهات للكلاسيكو في القرن الـ21
ريال مدريد ضد برشلونة.. 4 معارك رئيسية قد تحسم "الكلاسيكو"
وأدرك الفريق المدريدي التعادل بركلة جزاء نفذها البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ18.
وفي الدقيقة 69 لعب الأمين جمال كرة عرضية ارتدت من الحارس أندري لونين ليقابلها فيرمين لوبيز بقدمه في الشباك ليتقدم الفريق الكتالوني مجددا في النتيجة.
وبعد 3 دقائق سجل لوكاس فاسكيز هدف التعادل لريال مدريد بعد كرة عرضية من فينيسيوس.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل جود بيلينغهام الهدف الثالث بعد كرة عرضية من زميله لوكاس فاسكيز.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق إلى 11 نقطة مع منافسه برشلونة قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة، ويقترب بقوة من التتويج بلقب الدوري.
كما كرر الفريق المدريدي تفوقه على برشلونة للمرة الثالثة هذا الموسم بعد الفوز بنتيجة 2-1 في كلاسيكو الدور الأول بالدوري ثم الفوز بنتيجة 4-1 في نهائي كأس السوبر.
رأسية كريستنسن تسكن شباك الريال 🔥#كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة#clasico #ElClasico pic.twitter.com/5oDD7yqKcz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
فينيسيوس يعادل النتيجة من علامة الجزاء 🔥#كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة#clasico #ElClasico pic.twitter.com/ttHFYUmkQW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
فيرمين يسجل ويحتفل أمام جمهور الريال على طريقة ميسي #كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة #clasico #ElClasico pic.twitter.com/hD7X4A3uyh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
فاسكيز يستغل ثغرة دفاعية و يعدل الكفة مجددا #كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة #clasico #ElClasico pic.twitter.com/5KrhCWit7l
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
بيلينغهام يحسم اللقاء على طريقته 👑#كلاسيكو #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة #clasico #ElClasico pic.twitter.com/6ejvpJw3sq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024