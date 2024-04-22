ريال مدريد تفوق على برشلونة.. التشكيلة الأغلى في الكلاسيكو

تصدر النجم الإنجليزي جود بيلينغهام وزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور قائمة التشكيلة الأغلى في الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، التي انتهت أمس الأحد بفوز "الملكي" على النادي الكتالوني 3-2 على ملعب سانتياغو برنابيو.

ووضعت صحيفة "ماركا" الإسبانية التشكيلة الأغلى من الفريقين بالقيمة السوقية الأعلى لكل لاعب وفق موقع "ترانسفير ماركت" -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين والفرق- والتي تفوق فيها ريال بوجود 7 لاعبين منه مقابل 5 من برشلونة، وانفرد نجم الملكي بيلينغهام بصدارة التشكيلة من حيث القيمة السوقية التي بلغت 180 مليون يورو.

وجاءت التشكيلة الأغلى لريال وبرشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى تساوى حارسا مرمى الفريقين تير شتيغن وتيبو كورتوا بقيمة 30 مليون يورو.

وتكون خط الدفاع من مدافعي برشلونة جول كوندي (50 مليون يورو) ورونالد أراوخو (70 مليونا) وأليخاندرو بالدي (40 مليونا) ومن الريال إدير ميليتاو بقيمة 70 مليونا.

أما خط الوسط فضم 3 لاعبين من ريال: فيدريكو فالفيردي (100 مليون يورو) وتشواميني 90 مليونا، وبيلينغهام 180 مليونا، ولاعب واحد من برشلونة هو غافي بـ90 مليونا.

وأغلى خط هجوم تصدره فينيسيوس جونيور بقيمة 150 مليون يورو ثم زميله ومواطنه رودريغو (100 مليون) والمهاجم الثالث نجم برشلونة الواعد الأمين جمال (75 مليونا).

والتقي الفريقان في ظروف متباينة حيث لعب ريال منتشيا بفوزه على مانشستر سيتي الأربعاء وتأهله للدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، واقترابه من ضمان لقب الدوري المحلي، بينما حل "البرسا" ضيفا على "الملكي" عقب إحباط الخروج بسيناريو كارثي أمام باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي.