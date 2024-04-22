تقرير.. مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضات مع توخيل لخلافة تين هاغ

بدأ توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ لكرة القدم، الذي أعلن الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم، مفاوضات أولية مع مانشستر يونايتد، وفقا لما أكدته مجلة كيكر الرياضية الألمانية.

وذكرت المجلة -في تقريرها- أن جيمس راتكليف المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد استفسر عن إمكانية التعاقد مع توخيل حال الاستقرار على إقالة المدرب الحالي إريك تين هاغ.

ولكنها قالت إن توخيل يريد التركيز حاليا في المباريات المتبقية للفريق الألماني الموسم الجاري.

ويرحل توخيل عن بايرن بنهاية الموسم الجاري بعدما خرج الفريق تحت قيادته من الدور الثاني لكأس ألمانيا، وخسر هيمنته على لقب الدوري على يد باير ليفركوزن.

ويبقى الأمل الأخير للفريق البافاري ومدربه هو التتويج بلقب الموسم وهو دوري أبطال أوروبا، حيث سيلاقي ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي.

وأكد توخيل أنه لن يغير قراره بشأن الرحيل، في الوقت الذي لم يجد النادي الألماني بديلا له، وقال "لدي اتفاق مع النادي (على الرحيل) وأبلغته للإدارة، ونحن بصدد وضع اللمسات النهائية لإتمامه".

وفي إنجلترا، خيب تين هاغ التوقعات في مانشستر يونايتد بتراجع الفريق للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري وبات مهددا بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في ظل تذبذب النتائج.

تجربة ناجحة مع تشلسي

وتولى توخيل تدريب فرق كثيرة منها تجربة مشابهة لوضع مانشستر يونايتد الحالي، عندما تولى تدريب تشلسي الإنجليزي بداية 2021، في منتصف موسم سيئ، لكنه انتشل الفريق من النتائج السلبية والهزائم وقاده نفس العام للفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي بالمباراة النهائية.

كما قاد توخيل تشلسي للتتويج عام 2021 بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ليتم اختياره أفضل مدرب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).