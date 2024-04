شاهد- هكذا فاز ريال مدريد على برشلونة.. مقامرة تشافي ومدفع بيلينغهام

"ريال مدريد يعمق جراح برشلونة، جود بيلينغهام يفعلها مجددًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ريال مدريد يطير بالصدارة، تشافي يسقط في آخر اختبارات سانتياغو برنابيو" كانت تلك هي العناوين التي امتلأت بها الصحف العالمية، فور انتهاء مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، حيث اقتنص الميرينغي فوزًا قاتلًا من أنياب غريمه الكتالوني بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

بهذه النتيجة ينفرد ريال بصدارة ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، جمعها من الفوز في 25 مباراة والتعادل في 6 وخسارة لقاء وحيد. بينما يحل برشلونة في ثانيًا برصيد 70 نقطة، جمعها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 4 مباريات. وبناءً على تلك النتائج، منحت شركة "أوبتا" (opta) -المختصة بالتحليل الرقمي- لقب الدوري لريال بنسبة 100%.

دخل برشلونة إلى المباراة مثخنًا بجراح الهزيمة أمام باريس سان جيرمان، في محاولة منه لإحياء المنافسة على الدوري مرةً أخرى بالفوز على ريال، حيث بدأ تشافي اللقاء بخطته المعهودة 4-3-3، مع نزول غندوغان بين قلبي الدفاع بالتبادل لبدء الهجمة، ووجود ليفاندوفسكي كمهاجم وحيد يعمل محطة يستند إليها الفريق في الكرات الطولية، مع تحرير الأمين جمال رفقة لوبيز في المساحة التي يصنعها تقدم كامافينجا ظهير مدريد الأيمن، وذلك مع الاعتماد على الكرات الثابتة كعنصر أساسي لمباغتة الخصم.

⚠️ | QUICK STAT

İlkay Gündoğan in tonight's #ElClasico:

✅ Most touches

✅ Most accurate passes

✅ Most key passes

Despite ending up on the losing side, he can be proud of his performance at the heart of Barcelona's midfield. 💪 pic.twitter.com/KiDXvBBB4z

— Sofascore (@SofascoreINT) April 21, 2024