"أوقفوا الإبادة الجماعية".. نادي بالستينو التشيلي يواصل تضامنه مع غزة

واصل نادي بالستينو التشيلي لكرة القدم تضامنه مع قطاع غزة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي واستمرار المجازر بحق الفلسطينيين مما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الآلاف حتى الآن.

ورفع لاعبو بالستينو لافتة ضخمة كتب عليها بـ3 لغات (العربية والإنجليزية والإسبانية) عبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" أثناء دخولهم أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة مع الفريق الضيف يونيفرسيداد بالدوري المحلي أمس الأحد.

وتزامن مع دخول اللاعبين باللافتة رفع جماهير الفريق في مدرجات ملعبه علما فلسطينيا ضخما بجانب أعلام فلسطينية صغيرة ملأت المدرجات، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.

ويعد بالستينو سابع أقدم ناد في تشيلي، وقد أُسس عام 1920 على يد مجموعة من المهاجرين العرب الفلسطينيين بمدينة أوسورنو (جنوب). وكان الهدف من تأسيسه لم شمل الجاليات العربية والفلسطينية المُقيمة هناك، والتي تمثل كتلة سكانية كبيرة تحتضنها هذه الدولة، وتعد من أكبر الجاليات الفلسطينية بالخارج.

واشتهر هذا الفريق بالتعريف بتاريخ وتراث فلسطين في مختلف مشاركاته وارتداء قميص بألوان العلم الفلسطيني، كما أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يتفاعل مع الأحداث الجارية والتي أثرت على كل مناحي الحياة ومن ضمنها الرياضة.