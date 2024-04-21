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ميسي يتألق مجددا.. هدفان وتمريرة حاسمة في فوز إنتر ميامي

ميسي نجح بالتسجيل أو صناعة الأهداف في جميع المباريات الست التي خاضها بعد غيابه عن 4 مباريات بداعي الإصابة (رويترز)
21/4/2024-|آخر تحديث: 21/4/202402:12 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل لافت وسجل هدفين وصنع ثالثا ليقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل 3-1 -فجر اليوم الأحد- بالدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين.

وتقدم ناشفيل بهدف عكسي سجله الحارس فرانكو نيغري بالخطأ في مرماه، ثم أدرك ميسي التعادل لميامي في الدقيقة 11 قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله الإسباني سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة الـ39.

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وواصل ميسي في لعب دور البطولة، وسجل الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميامي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ81.

وسجل "البرغوث" هدفه السابع في الدوري بعد أن سجل هدفين في شباك أورلاندو الشهر الماضي.

ونجح ميسي في التسجيل أو صناعة الأهداف في جميع المباريات الست التي خاضها، بعد غيابه عن 4 مباريات بداعي الإصابة.

وظل إنتر ميامي في صدارة المجموعة الشرقية، ويلتقي في مباراته التالية نيو إنجلاند السبت المقبل.

المصدر : وكالات