ميسي يتألق مجددا.. هدفان وتمريرة حاسمة في فوز إنتر ميامي

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل لافت وسجل هدفين وصنع ثالثا ليقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل 3-1 -فجر اليوم الأحد- بالدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين.

وتقدم ناشفيل بهدف عكسي سجله الحارس فرانكو نيغري بالخطأ في مرماه، ثم أدرك ميسي التعادل لميامي في الدقيقة 11 قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله الإسباني سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة الـ39.

