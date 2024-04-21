ميسي يتألق مجددا.. هدفان وتمريرة حاسمة في فوز إنتر ميامي

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل لافت وسجل هدفين وصنع ثالثا ليقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل 3-1 -فجر اليوم الأحد- بالدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين.

وتقدم ناشفيل بهدف عكسي سجله الحارس فرانكو نيغري بالخطأ في مرماه، ثم أدرك ميسي التعادل لميامي في الدقيقة 11 قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله الإسباني سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة الـ39.

IT JUST HAD TO BE HIM 🤩🔥 pic.twitter.com/g8T9LmBp2k — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 20, 2024

وواصل ميسي في لعب دور البطولة، وسجل الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميامي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ81.

وسجل "البرغوث" هدفه السابع في الدوري بعد أن سجل هدفين في شباك أورلاندو الشهر الماضي.

Llegó el primer gol de Busi 🤩💗 pic.twitter.com/hM9441y1rO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 21, 2024

ونجح ميسي في التسجيل أو صناعة الأهداف في جميع المباريات الست التي خاضها، بعد غيابه عن 4 مباريات بداعي الإصابة.

Nuestro diez no falla desde el punto penal 🎯💥 pic.twitter.com/pPSgQEwQee — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 21, 2024

وظل إنتر ميامي في صدارة المجموعة الشرقية، ويلتقي في مباراته التالية نيو إنجلاند السبت المقبل.