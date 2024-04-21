ليفربول يهزم فولهام ويُبقي حظوظه في المنافسة على لقب البريميرليغ

فاز ليفربول 3-1 على مضيفه فولهام بفضل أهداف ترينت ألكسندر أرنولد ورايان خرافنبرخ وديوغو غوتا، ليتساوى في رصيد النقاط مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بفارق الأهداف خلف أرسنال، ولكل منهما 74 نقطة، قبل 5 مباريات على النهاية، بينما يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وسجل ألكسندر أرنولد الهدف الأول في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية في الدوري منذ 10 فبراير/شباط الماضي، بتسديدة قوية في الدقيقة 32.

🤫 أرنولد من كرة ثابتة غاية في الجمال يسكن الكرة في شباك فولهام#الدوري_الإنجليزي #فولهام_ليفربول pic.twitter.com/clrI5fOp5R — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024

وأدرك تيموثي كاستاني، لاعب فولهام، التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة بجانب القدم سكنت الشباك.

لكن خرافنبرخ تقدم لليفربول في الدقيقة 53، عندما أطلق تسديدة محرزا هدفه الأول في الدوري، قبل أن يضيف غوتا الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 72.