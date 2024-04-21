ليفربول يهزم فولهام ويُبقي حظوظه في المنافسة على لقب البريميرليغ
فاز ليفربول 3-1 على مضيفه فولهام بفضل أهداف ترينت ألكسندر أرنولد ورايان خرافنبرخ وديوغو غوتا، ليتساوى في رصيد النقاط مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.
ويحتل ليفربول المركز الثاني بفارق الأهداف خلف أرسنال، ولكل منهما 74 نقطة، قبل 5 مباريات على النهاية، بينما يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، وتتبقى له مباراة مؤجلة.
اقرأ أيضاlist of 4 items
(3-1) نتيجة وملخص أهداف مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز
هل يندم ألونسو على رفضه تدريب ليفربول وبايرن ميونخ؟
شاهد.. أرسنال يحقق فوزا ثمينا على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
وسجل ألكسندر أرنولد الهدف الأول في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية في الدوري منذ 10 فبراير/شباط الماضي، بتسديدة قوية في الدقيقة 32.
🤫 أرنولد من كرة ثابتة غاية في الجمال يسكن الكرة في شباك فولهام#الدوري_الإنجليزي #فولهام_ليفربول pic.twitter.com/clrI5fOp5R
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
وأدرك تيموثي كاستاني، لاعب فولهام، التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة بجانب القدم سكنت الشباك.
فولهام ينهي الشوط الأول بهدف التعادل 🔥#الدوري_الإنجليزي #فولهام_ليفربول pic.twitter.com/RCbD5UzzFv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
لكن خرافنبرخ تقدم لليفربول في الدقيقة 53، عندما أطلق تسديدة محرزا هدفه الأول في الدوري، قبل أن يضيف غوتا الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 72.
ليفربول يعود للتقدم عن طريق جرافنبرخ#الدوري_الإنجليزي #فولهام_ليفربول pic.twitter.com/FH2YIH0YJL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024