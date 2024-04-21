كأس الاتحاد الأفريقي: التعادل يحسم مواجهة الزمالك وضيفه دريمز الغاني

خيم التعادل السلبي على مواجهة الزمالك المصري وضيفه دريمز الغاني، اليوم الأحد، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

ولم تنجح محاولات الفريقين طوال 90 دقيقة في هز الشباك، ليطلق الحكم نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب التي تقام يوم الأحد المقبل.

وسيكون الفائز في تلك المباراة على موعد مع مواجهة أمام الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الثانية، والتي تجمع بين اتحاد العاصمة الجزائري، حامل اللقب، ونهضة بركان المغربي.