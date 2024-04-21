رياضة|الدوري الإسباني

قبل موقعة الكلاسيكو.. عشب أرضية البرنابيو يؤرق تشافي

عشب ملعب البرنابيو ليس على مستوى واحد (غيتي)
21/4/2024

يتطلع برشلونة للفوز على مضيفه ريال مدريد في موقعة الكلاسيكو وإشعال المنافسة على لقب الليغا مجددا، لكن حالة عشب ملعب "سانتياغو برنابيو" -معقل النادي الملكي- تؤرق مدرب النادي الكتالوني تشافي هيرنانديز.

ويلتقي البرسا غريمه "الميرينغي" الليلة في العاصمة الإسبانية ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

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ويمثل الكلاسيكو منعرجا مهما في سباق التتويج بالدوري الإسباني بين الغريمين التقليديين.

ويحتل الريال الصدارة برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط عن ملاحقه برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويسعى الفريق الكتالوني لتقليص الفارق، في حين يطمح الريال للابتعاد أكثر في الصدارة والاقتراب من استعادة اللقب.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن عشب "سانتياغو برنابيو" ما زال في حالة سيئة ولا يتحسن بالمستوى المطلوب ويشكل مشكلة في الكلاسيكو المرتقب.

وأضافت الصحيفة أن النادي يهتم باللون (الأخضر) بشكل كبير لتجنب كشف الصورة التي ظهر بها الملعب في المباريات الأخيرة، لكن العشب غير مستو في عدة أماكن من المستطيل الأخضر.

وكان العشب في حالة سيئة في عدة مباريات هذا الموسم، بما في ذلك مباراة ثمن النهائي ضد لايبزيغ وربع النهائي ضد مانشستر سيتي.

فبعد مباراة السيتي، اشتكى بيب غوارديولا من أن عشب الملعب ليس على مستوى واحد، موضحا أنه أعاق تحركات الفريق واللعب بأسلوبه الخاص، قائلا "الخطوة التالية التي يجب على (رئيس نادي ريال مدريد) فلورنتينو بيريز أن يقلق بشأنها ليس فقط إنشاء ملعب جيد، بل كيفية الاعتناء بالعشب".

وبات عشب البرنابيو يمثل مشكلة في الكلاسيكو يتعين على تشافي هيرنانديز وكذلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التعامل معها بعدما اشتكى عليها في مناسبات عديدة.

وتوجد تحت أرضية ملعب ريال مدريد حفرة بعمق 30 مترا، حيث يتم الاحتفاظ بالعشب في درجات حرارة مثالية، ويتم تغييره بنظام مصاعد قابلة للسحب.

واتخذ النادي جميع أنواع التدابير لمحاولة حل المشكلة، من بينها إنشاء مختبر زراعي مساحته 900 متر مربع في فالديبيباس تتم فيه إعادة إنشاء ظروف "الحفرة" التي يحفظ فيها العشب، ولكن حتى الدراسات والتحقيقات لم تساعد في توقّع هذه النكسة.

ويكلف تغيير عشب ملعب "البرنابيو" 200 ألف يورو للمرة الواحدة.

المصدر : الصحافة الإسبانية