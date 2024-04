قبل موقعة الكلاسيكو.. عشب أرضية البرنابيو يؤرق تشافي

يتطلع برشلونة للفوز على مضيفه ريال مدريد في موقعة الكلاسيكو وإشعال المنافسة على لقب الليغا مجددا، لكن حالة عشب ملعب "سانتياغو برنابيو" -معقل النادي الملكي- تؤرق مدرب النادي الكتالوني تشافي هيرنانديز.

ويلتقي البرسا غريمه "الميرينغي" الليلة في العاصمة الإسبانية ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

ويمثل الكلاسيكو منعرجا مهما في سباق التتويج بالدوري الإسباني بين الغريمين التقليديين.

ويحتل الريال الصدارة برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط عن ملاحقه برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويسعى الفريق الكتالوني لتقليص الفارق، في حين يطمح الريال للابتعاد أكثر في الصدارة والاقتراب من استعادة اللقب.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن عشب "سانتياغو برنابيو" ما زال في حالة سيئة ولا يتحسن بالمستوى المطلوب ويشكل مشكلة في الكلاسيكو المرتقب.

Xavi testing the grass in the Bernabeu. pic.twitter.com/soiHkITHCu

وأضافت الصحيفة أن النادي يهتم باللون (الأخضر) بشكل كبير لتجنب كشف الصورة التي ظهر بها الملعب في المباريات الأخيرة، لكن العشب غير مستو في عدة أماكن من المستطيل الأخضر.

وكان العشب في حالة سيئة في عدة مباريات هذا الموسم، بما في ذلك مباراة ثمن النهائي ضد لايبزيغ وربع النهائي ضد مانشستر سيتي.

فبعد مباراة السيتي، اشتكى بيب غوارديولا من أن عشب الملعب ليس على مستوى واحد، موضحا أنه أعاق تحركات الفريق واللعب بأسلوبه الخاص، قائلا "الخطوة التالية التي يجب على (رئيس نادي ريال مدريد) فلورنتينو بيريز أن يقلق بشأنها ليس فقط إنشاء ملعب جيد، بل كيفية الاعتناء بالعشب".

وبات عشب البرنابيو يمثل مشكلة في الكلاسيكو يتعين على تشافي هيرنانديز وكذلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التعامل معها بعدما اشتكى عليها في مناسبات عديدة.

وتوجد تحت أرضية ملعب ريال مدريد حفرة بعمق 30 مترا، حيث يتم الاحتفاظ بالعشب في درجات حرارة مثالية، ويتم تغييره بنظام مصاعد قابلة للسحب.

The greenhouse under the new Santiago Bernabéu where grass are grown for the pitch. 🌱 pic.twitter.com/999erpYyL4

— All Sportz 🏀⚽ (@Allsportztv) April 18, 2024