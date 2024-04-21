غوارديولا الغاضب: تلقينا لكمة قاسية من ريال مدريد وحياة اللاعبين بخطر

انتقد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الجدول الزمني "غير المقبول" الذي يعرّض صحة لاعبي فريقه المتعبين للخطر عقب الفوز على تشلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد 3 أيام فقط من خروجه المرهق من دوري أبطال أوروبا.

واستشاط غوارديولا غضبا من تحديد اتحاد اللعبة والقنوات التلفزيونية موعد نصف النهائي للسيتي السبت بدلاً من منحهم يوما إضافيا للتعافي بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام ريال مدريد الإسباني -الأربعاء الماضي- في إياب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة.

وكان السيتي المنهك محظوظا بالنجاة من الخسارة أمام "البلوز" بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي تناوب مهاجمو الأخير على إهدارها خصوصا الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون على ملعب "ويمبلي" قبل أن يكفّر برناردو سيلفا عن خطئه بإهدار ركلة ترجيحية أمام النادي الملكي بطريقة غريبة، بتسجيل هدف الفوز في مرمى تشلسي.

وانتقد غوارديولا المسؤولين عن الكرة الإنجليزية بتعريض مستقبل لاعبيه للخطر عندما كان من الممكن أن يقوموا ببرمجة مباراة نصف النهائي الثانية بين مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي من "التشامبيون شيب" السبت بدلاً من الأحد لأن أيا من الفريقين لم يشارك في أي مباراة أوروبية هذا الأسبوع.

وقال غوارديولا "سعيد جدا بلعب نصف نهائي كأس الاتحاد. لكن من غير المقبول أن نلعب اليوم (أمس السبت)".

وأضاف أنه "أمر مستحيل على صحة اللاعبين. الناس لا يفهمون اللكمة في الوجه بعد الخسارة في دوري أبطال أوروبا واللعب هنا بهذه السرعة".

وتابع "لماذا لا يعطوننا يوما إضافيا؟ تشلسي ومانشستر يونايتد وكوفنتري لا تلعب في دوري أبطال أوروبا. هل السبب هي القنوات الناقلة؟ حسنًا، لا تطلبوا مني القيام بأشياء إضافية (من أجلها)".

وغاب المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند عن مباراة اليوم بسبب إصابة تعرض لها أمام ريال مدريد، بينما خرج جاك غريليش مصابًا في ويمبلي ولعب الإسباني رودري وكايل ووكر رغم معاناتهما من مشاكل بدنية.

ويلعب مانشستر سيتي مع برايتون في الدوري الخميس في سعيه إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق من خلال التتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وقال غوارديولا "بعد خوضهم 120 دقيقة ضد مدريد، جسديا وعاطفيا، ما فعلوه اليوم هو أحد أكثر الأشياء الرائعة التي رأيتها. لم يكن لدينا الوقت لإعداد أي شيء. ذهنيا، من الصعب جدا التعافي. رودري، الطريقة التي لعب بها اليوم، كايل ووكر، الذي أصيب لبضعة أسابيع. لا أعرف كيف نجونا".

وأضاف "أريد فقط حماية لاعبي فريقي.. إنه أمرٌ لا يطاق".

وأوضح "نريد أن نلعب كرة القدم. ونحبها ولكن هذا أمر مبالغ فيه".