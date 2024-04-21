شاهد.. الترجي التونسي يهزم صن داونز ويقترب من نهائي دوري أبطال أفريقيا

اقترب الترجي التونسي من بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف سجله يان ساس اليوم السبت.

واستقبل البرازيلي ساس تمريرة من مواطنه رودريغو رودريغيز وأطلق تسديدة ضعيفة تصدى لها الحارس رونيون وليامز لكنها عادت له ليسجل في الدقيقة 41 ويؤكد حكم الفيديو صحة الهدف.

وألغى الحكم هدفا لصن داونز في الشوط الأول سجله ثيمبا زاوني بداعي التسلل على زميله ثيمبينكوسي لورش الذي قدم التمريرة الحاسمة.

وكانت أخطر فرص اللقاء من نصيب الترجي حين أطلق رودريغيز تسديدة في القائم الأيمن لترتد لزميله حسام تقا الذي سدد لكن ديفين لونغا أبعدها قبل عبور خط المرمى في الدقيقة 38.

وأنقذ أمان الله مميش حارس الترجي تسديدة قوية من مدى بعيد أطلقها موتوبي مفالا في الدقيقة 85.

ويلتقي الفريقان إيابا الأسبوع المقبل في بريتوريا.

ويصعد الفائز من هذه المباراة لنهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الفائز من الأهلي المصري ومازيمبي اللذين تعادلا من دون أهداف السبت في الكونغو الديمقراطية.