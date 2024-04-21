ريال مدريد ضد برشلونة.. 4 معارك رئيسية قد تحسم "الكلاسيكو"

يمكن لريال مدريد أن يخطو خطوة هائلة نحو لقب آخر في الدوري الإسباني لكرة القدم، لكن سيتعين عليه تجاوز غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو الليلة.

ويتصدر ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي حاليا جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن برشلونة الوصيف، لكن الهزيمة في سانتياغو برنابيو اليوم قد تقلص الفارق إلى 5 نقاط مع تبقي 6 مباريات.

لذلك، يسعى الفريق الكتالوني إلى ممارسة ضغوط كبيرة على فريق العاصمة، ومحاولة كسب المواجهة التي تتضمن معارك رئيسية قد تكون مفتاح الحسم في البرنابيو.

وهذه 4 معارك رئيسية يمكن أن تكون حاسمة في الكلاسيكو:

فينيسيوس جونيور ضد رونالدو أراوخو

شهد الأسبوع الماضي حظوظا متناقضة لريال مدريد وبرشلونة، حيث حجز الأول مكانه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين انسحب الأخير من المسابقة بعد الهزيمة على يد باريس سان جيرمان 1-4 ، وكان رونالد أراوخو هو المسؤول إلى حد كبير عن إقصاء برشلونة.

حصل المدافع الأوروغوياني على بطاقة حمراء مستحقة كلفت فريقه غاليا وجعلته محل انتقاد زميله في الفريق إلكاي غوندوغان بعد المباراة.

الليلة في الكلاسيكو سيكون أراوخو في مهمة صعبة أمام فينيسيوس جونيور المتألق، والذي سيحاول من خلال لعبه المباشر الاستفادة من أخطاء أراوخو.

بالنظر إلى أنه سجل ثلاثية ضد برشلونة في وقت سابق من هذا الموسم فمن المؤكد أن فينيسيوس سيسعى الليلة إلى زعزعة ثقة دفاع البارسا قدر الإمكان.

فيرلاند ميندي ضد الأمين جمال

على الرغم من كونه يبلغ من العمر 16 عاما فقط فإن الأمين جمال أصبح بالفعل جزءا لا يتجزأ من كتيبة برشلونة، أصبح المراهق المخادع الآن صانعا رئيسيا لفريق تشافي وستجعل سرعته الفائقة منه تهديدا قويا لخط دفاع ريال مدريد اليوم الأحد.

الرجل المكلف بمحاصرة المهاجم الشاب سيكون الظهير الأيسر فيرلاند ميندي الذي يعتمد عليه أنشيلوتي خلال المواعيد الكروية الكبرى.

في منتصف الأسبوع أجبر الفرنسي على خوض 120 دقيقة مع مان سيتي في نصف نهائي دوري أبطال اوروبا، وهي نقطة ربما يهدف جمال إلى استغلالها للتفوق في معركته الثنائية المرتقبة.

جود بيلينغهام ضد إلكاي غوندوغان

كان بيلينغهام عاملا حاسما في أول كلاسيكو له هذا الموسم في أكتوبر/تشرين الأول، وقادت ثنائيته المذهلة ريال مدريد إلى الفوز 2-1 في المرحلة الـ11 من الليغا، ومن المتوقع أن يلعب الإنجليزي دورا كبيرا في الربط بين الهجوم وخط الوسط، ويتطلع أيضا إلى الاستفادة من عدم وجود لاعب خط وسط دفاعي تقليدي لبرشلونة.

لن يضطر غوندوغان فقط إلى العمل كصانع ألعاب لبرشلونة والقيام بانطلاقاته الجيدة، بل سيتعين عليه مراقبة بيلينغهام عن كثب دفاعيا أيضا، خاصة مع عدم وجود لاعب متاح لمراقبة نجم ريال مدريد.

توني كروس ضد بيدري

ستكون هناك معركة بين اثنين من أفضل الممررين في برنابيو، حيث تتواجه خبرة وتجربة توني كروس لاعب مدريد مع حيوية وموهبة الشاب بيدري لاعب برشلونة، سيكون كلا اللاعبين مفتاحا في صناعة الفرص لفريقيهما، لكنها قد تكون معركة يمكن لواحد فقط الفوز بها.

يتمتع كل من كروس وبيدري برؤية واسعة وقدرة على فتح دفاعات الخصم، وقد يكون التحكم في سير المباراة في وسط الملعب أمرا حاسما الليلة.