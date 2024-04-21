الذكاء الاصطناعي يتنبأ بهوية الفائز من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة
يستعد ملعب سانتياغو برنابيو لاحتضان مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وضيفه برشلونة حيث تشكل المواجهة منعرجا حاسما في الصراع على لقب الدوري الإسباني، وبينما تتباين توقعات المتابعين والمشجعين بشأن نتيجتها أصدر الذكاء الاصطناعي حكمه.
ويخوض برشلونة المباراة بمعنويات مهزوزة بعد إقصائه في دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.
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في المقابل، يبدو ريال مدريد في أفضل أحواله بتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا واقترابه من حسم لقب الدوري الإسباني، حيث يبتعد عن النادي الكتالوني بفارق 8 نقاط.
🙌 ¡DÍA DE #ELCLÁSICO! 🙌
🆚 @FCBarcelona_es
⏰ 21:00 CEST
️🏟️ Santiago Bernabéu
👉 @HP pic.twitter.com/wbYx8wAIFN
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 21, 2024
وأصدر الذكاء الاصطناعي حكمه بالفعل، لكن هل ستتحقق توقعاته؟
قامت الخوارزميات بتحليل الوضع الحالي لكلا الفريقين، مع الأخذ في الاعتبار الإحصائيات والنتائج الأخيرة وحالة اللاعبين.
وأظهرت البيانات أن الفريق المفضل هو ريال مدريد، حيث منحه الذكاء الاصطناعي نسبة 57% للفوز مقارنة بـ38% لبرشلونة، في حين بلغت احتمالية التعادل 5%.
وتعود محاباة الذكاء الاصطناعي لريال مدريد إلى الأسباب التالية:
- أفضل مستوى: خاض الفريق الأبيض 16 مباراة دون خسارة، في حين خسر برشلونة مباراته الأخيرة.
- تشكيلة أقوى: يتمتع ريال مدريد بتشكيلة أكثر اكتمالا مع المزيد من المتغيرات في التشكيلة الأساسية.
- العامل الميداني: تقام المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يشعر ريال مدريد براحة أكبر، وعادة ما يحقق نتائج أفضل.
- سيترك فوز ريال مدريد برشلونة متأخرا بفارق 11 نقطة، في حين يحتاج برشلونة من جانبه إلى الفوز وانتظار تعثرين من ريال مدريد حتى يحظى بفرصة المنافسة على اللقب.
- في حال التعادل سيظل الفارق 8 نقاط بين المتصدر ريال مدريد وملاحقه برشلونة.