أفضل 8 مواجهات للكلاسيكو في القرن الـ21

يعد الكلاسيكو الإسباني إحدى كبريات المنافسات في كرة القدم بين اثنين من أقوى فرق الدوري هما برشلونة وريال مدريد، غير أن أهمية مبارياته التي يتابعها الملايين حول العالم تتفاوت فيما بينها في الأهمية، بسبب عدد الأساطير التي شاركت فيها ومنحتها جودة ونكهة خاصة أمثال ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، ورونالدينيو، ورونالدو نازاريو.

في كلاسيكو مثير عام 2007، أعلن ليونيل ميسي نفسه نجما عالميا محرزا ثلاثية في مرمى ريال مدريد.

كما كانت مباراة 2011 بين برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني مثيرة وصعبة، حسمها الفريق الكتالوني بهدف متأخر.

1- ريال مدريد 2-3 برشلونة: (2016-2017).

2- برشلونة 3-2 ريال مدريد: (2011-2012).

3- برشلونة 3-3 ريال مدريد: (2006-2007).

4- ريال مدريد صفر-4 برشلونة: (2015-2016).

5- ريال مدريد 2-6 برشلونة (2008-2009).

6- ريال مدريد 4-2 برشلونة: (2004-2005).

7- برشلونة 5-صفر ريال مدريد: (2010-2011).

8- ريال مدريد 2-1 برشلونة: (2013-2014).

