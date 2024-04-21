"أزمة القميص" ألغت قمة اتحاد الجزائر ونهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

لم يدخل لاعبو نهضة بركان المغربي أرض ملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائرية لمواجهة مضيفه اتحاد العاصمة، حامل اللقب، لخوض ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واعترض الفريق المغربي على حجز السلطات الجزائرية أمتعته في مطار هواري بو مدين بالعاصمة الجزائرية، بينها القميص الرسمي للفريق.

وبرر الطرف الجزائري رفضه بأن الفريق المغربي يضع خريطة لا تتوافق مع خرائط الأمم المتحدة.

وراسلت لجنة الأندية بالكاف الاتحاد الجزائري، وأخطرته بضرورة التواصل مع السلطات في بلاده، للإفراج عن القمصان المعتمدة من الاتحاد الأفريقي بشكل فوري، قبل أن يقرر الاتحاد الجزائري الاستئناف ضد القرار.

وتبنت لجنة الاستئناف قرار لجنة الأندية، مؤكدة أحقية نهضة بركان المغربي في ارتداء قمصانه الرسمية التي تم اعتمادها خلال البطولة هذا الموسم.

وعرضت القنوات الناقلة للمباراة صورا من غرفة ملابس الفريق المغربي بقمصان بيضاء لا تتضمن الخريطة، وأشارت العديد من المصادر إلى أن الاتحاد الجزائري قام بتوفيرها.

وكان الفريق المغربي قد حضر إلى المباراة وقدّم قائمته الرسمية لمسؤولي الاتحاد الأفريقي، إلا أنه لم يدخل أرض الملعب لخوض اللقاء وسط وجود أكثر من 40 ألف متفرج.

ودخل الفريق الجزائري وحده من دون طاقم الحكام، وبعد مرور عدة دقائق قام الفريق بإجراء تدريباته، بينما غادر الفريق المغربي الملعب نهائيا بعد نحو نصف ساعة من موعدها.