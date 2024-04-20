موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الساحرة المستديرة نحو "كلاسيكو الأرض" ومباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الجولة الـ32 للدوري الإسباني لكرة القدم، غدا الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الملكي.

ويعتلي ريال مدريد قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة متفوقا بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، ويسعى الملكي للفوز للاقتراب من استعادة اللقب المحلي الذي توج به برشلونة في الموسم الماضي.

وتأتي المواجهة المرتقبة في ظل حالة معنوية مرتفعة لريال مدريد بعد تأهله لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد إقصاء مانشستر سيتي (حامل اللقب) بالفوز بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل الفريقين ذهابا في مدريد بنتيجة 3-3 وإيابا في مانشستر 1-1.

وفي المقابل، يدخل برشلونة المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان 1-4 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة التي كان يمنّي النفس بالتتويج بها.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز ريال مدريد على برشلونة 2-1 في الدور الأول للدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والقنوات الناقلة

تنطلق صفارة بداية المباراة غدا الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في بث مباشر حصريا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، فهي الناقل الحصري والوحيد لمباريات لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنواتها (beIN Sports HD 1)، و(beIN 4K HDR).

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة بين ريال مدريد ضد برشلونة عبر موقع "الجزيرة نت"، في تغطية مباشرة لحظة بلحظة لأهم وأبرز أحداث وأهداف المواجهة.

أنشيلوتي: الفوز سيقربنا من لقب الدوري

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في المؤتمر الصحفي الخاص بالكلاسيكو الذي عقد اليوم السبت: "الفوز سيقربنا أكثر للفوز بلقب الدوري، ولكننا سنواجه فريقا قويا ويؤدي بشكل مميز في الفترة الأخيرة".

وأضاف المدرب الإيطالي: "مباراة الكلاسيكو ستبقى دائما تنافسية ومتكافئة، وأكرر إنها فرصة كبيرة للاقتراب من لقب الدوري، وندرك أيضا الصعوبات التي تنتظرنا لأن برشلونة أيضا يريد اللقب".

وأكد المدير الفني لفريق ريال مدريد أن جميع لاعبيه جاهزون لخوض مواجهة برشلونة قائلا: "لا أواجه أي مشكلة وسنعتمد على أفضل تشكيل ممكن في مباراة الغد".

ودافع كارلو أنشيلوتي عن فلسفته التي لجأ إليها لإقصاء مانشستر سيتي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي أمام مانشستر سيتي قائلا: "لكل منا رأيه، ولتحقيق الفوز يجب الالتزام بالجانب الدفاعي وإدارة الأمور جيدا عندما نستحوذ على الكرة".

وأتم أنشيلوتي تصريحاته: "لا أرى أي مشجع حزين على الطريقة التي لعبنا بها أمام مانشستر سيتي، بل على العكس تماما، جماهير الفريق كلها سعيدة لأن اللاعبين أدوا بشجاعة".

وفي المقابل، قال تشافي مدرب برشلونة إن "مباراة الكلاسيكو فرصة للعودة إلى السباق على (لقب) الليغا. يجب أن نفوز للضغط على المتصدر (ريال مدريد)".