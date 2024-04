غريليش يتحدث عن معاناته مع السيتي تحت قيادة غوارديولا

تحدث لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي جاك غريليش عن موسمه الصعب تحت قيادة بيب غوارديولا، الذي أصبح لا يعتمد عليه في كثير من المباريات هذا الموسم.

وعانى النجم الإنجليزي، الذي لعب دورا محوريا خلال الموسم الماضي الذي فاز فيه السيتي بالثلاثية، من انخفاض كبير في وقت اللعب هذا الموسم بعد أن قضى فترة قاحلة أمام المرمى ومعاناته من سلسلة من الإصابات.

وخاض غريليش 9 مباريات فقط من أصل 33 مباراة للسيتي في الدوري هذا الموسم، وهو أقل بكثير من الموسم الماضي الذي شارك فيه 23 مباراة، لكنه يصر على أنه لا يزال "يلعب بثقة".

وقال لصحيفة "أثليتيك": "لقد كان الأمر صعبا (هذا الموسم)، العام الماضي، قضيت موسما جيدا. كنت ألعب كثيرا وكنت أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق ولعبت في جميع المباريات المهمة".

وأضاف: "هذا العام، في بداية الموسم، تعرضت لإصابة في ساقي، وهذا ما أبعدني عن الملاعب مدة شهر، ثم لم ألعب كثيرا. لا أعتقد أن مستواي كان الأفضل ولم ألعب بثقة كبيرة. في الآونة الأخيرة، من الواضح أنني لم أسجل، ولكني أشعر أنني بحالة جيدة، وأشعر بأنني لائق وأشعر أنني ألعب بثقة كبيرة. آمل أن أتمكن من تحقيق ذلك في نهاية الموسم".

ورغم عدم لعبه بشكل متكرر في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن غريليش بدأ أساسيا في جميع مباريات مانشستر سيتي الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وتم طرده بعد مرور ساعة خلال هزيمة النادي المريرة بركلات الترجيح أمام ريال مدريد في ربع النهائي مساء الأربعاء.

Jack Grealish created 35 chances during the 2022/23 Champions League season, the most by an English player in a single campaign since Opta records began in 2003/04.

وعندما سئل أغلى لاعب إنجليزي (124 مليون دولار) عن سبب فقدانه للثقة في وقت سابق من الموسم، أجاب: "لا أعرف". أعتقد أنه في بعض الأحيان إذا كنت لا تلعب ولم تكن في المستوى خلال التدريبات، فإنك لا تشعر بالثقة في رأسك".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق حتى بالتسجيل والمساعدة. الآن، أشعر بالثقة رغم أنني لم أسجل. لقد حصلت على تمريرة حاسمة الأسبوع الماضي في البرنابيو (ضد ريال مدريد) لكنني قلت من قبل إنه في الوقت الحاضر يحب الجميع الحديث عن الأهداف والتمريرات الحاسمة".

وتابع: "إنه أمر مزعج بالطريقة التي سارت بها المباراة لأنه يمكنك تقديم مباراة رائعة وعدم تسجيل هدف أو تمريرة حاسمة ويقولون "آه، لم يفعل هذا أو ذاك". ومن ثم يمكنك تسجيل هدفين ولا تلعب بشكل جيد على الإطلاق والجميع يقول "آه، إنه رائع".

🗣️ Jack Grealish: "Everyone loves to talk about goals & assists. It’s annoying the way the game has gone.

You can have a brilliant game and not get a goal or an assist and they say ‘he did nothing’. If you score two tap-ins at the back post and not play well at all, then… pic.twitter.com/NFLNntZZRh

— Football Talk (@FootballTalkHQ) April 20, 2024