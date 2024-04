"أنت الأفضل".. هكذا يحفز رونالدو نفسه قبل التسديد وتسجيل الأهداف

كشف أحد قارئي الشفاه عن الكلمات التي يرددها كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر السعودي لتحفيز نفسه قبل هز شباك الفرق المنافسة وتصويب الركلات الثابتة، وذلك من خلال ترجمته لحركة الشفاه خلال إحدى مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكانت المباراة ضد فريق أبها خلال الجولة الـ29 من الدوري السعودي، وتمكن النصر من تحقيق انتصار كاسح فيها بـ8 أهداف نظيفة بفضل تألق النجم البرتغالي.

وخلال الشوط الأول سجل رونالدو 3 أهداف منها ثنائية من ركلتين حرتين مباشرتين، والثالث بعدما رفع الكرة فوق رأس الحارس، كما قدم تمريرتين حاسمتين لساديو ماني وعبد المجيد الصليهم.

وخلال تنفيذ إحدى الركلات الحرة رصدت عدسات الكاميرا رونالدو يتحدث مع نفسه بكلمات غير مفهومة قبل أن يحول هذه الركلة إلى هدف رائع لصالح النصر.

وحسب قارئ الشفاه غوستافو ماتشادو قال رونالدو لنفسه "أنت الأفضل. تعلم أنك الأفضل وستسجل. سيكون هدفا، سيكون هدفا. أنت تعلم أنه سيكون هدفا".

هذه الطريقة يبدو أنها آتت ثمارها مع "صاروخ ماديرا"، حيث تمكن من تسجيل هدف رائع بعد أن وضع الكرة بقدمه اليمنى في الزاوية العليا لمرمى الفريق المنافس، وسط فرحة كبيرة سيطرت على الجماهير.

Lip reader explains what Cristiano Ronaldo said before taking his free-kick vs Abha:

"You are the best. You know you're the best and you're going to score.

"It's going to be a goal, it's going to be a goal. You know it's going to be a goal." pic.twitter.com/MTyyGpILr6

