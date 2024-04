لعب 58 ساعة متواصلة.. نيجيري يحطم الرقم القياسي لأطول ماراثون للشطرنج

حطم النيجيري توندي أوناكويا الرقم القياسي لأطول ماراثون شطرنج في العالم بعد أن لعب بدون توقف مدة 58 ساعة من الأربعاء الماضي حتى الساعات الأولى من اليوم السبت.

وبدأ توندي أوناكويا، 29 عاما، جلسة الماراثون في تايمز سكوير في نيويورك الأربعاء الماضي.

وواصل وناكويا اللعب طيلة 58 ساعة إلى غاية الساعات الأولى من اليوم السبت، متغلبا على الرقم القياسي الحالي لماراثون الشطرنج البالغ 56 ساعة و9 دقائق و37 ثانية، والذي تم تحقيقه عام 2018 من قبل هالفارد هوغ فلاتيبو وسيور فيركينغستاد، وكلاهما من النرويج.

وحصل أوناكويا وخصمه على استراحة مدة 5 دقائق عن كل ساعة لعباها.

Raise am Raise am Raise am !!! pic.twitter.com/osy86NtmtV

He has set the record, 58 straight hours non stop chess game ♟️🇳🇬🎊🎉

The emotion moment Tunde Onakoya got to 58hours and he cried 🥹❤️!!

وقال أوناكويا: "لا أستطيع التعبير عن الكثير من المشاعر التي أشعر بها الآن. ليس لدي الكلمات المناسبة لهم. لكنني أعلم أننا فعلنا شيئا رائعا حقا".

وأضاف: "الساعة الثالثة صباحا الليلة الماضية، كانت تلك هي اللحظة التي كنت فيها مستعدا للتخلي عن كل شيء… لكن النيجيريين سافروا من جميع أنحاء العالم. وكانوا معي طوال الليل. كنا نغني معا وكانوا يرقصون معا ولم أستطع التخلي عنهم".

ويأمل أوناكويا في جمع مليون دولار لتعليم الأطفال في جميع أنحاء أفريقيا من عائدات الرقم القياسي العالمي.

وقال أوناكويا، الذي أسس لعبة الشطرنج في الأحياء الفقيرة في أفريقيا عام 2018، إن المحاولة القياسية كانت "من أجل أحلام ملايين الأطفال في جميع أنحاء أفريقيا الذين لا يستطيعون الوصول إلى التعليم".

وتريد منظمته دعم تعليم ما لا يقل عن مليون طفل في الأحياء الفقيرة في جميع أنحاء القارة.

وقال تايو أديمي، مدير أوناكويا، إنه تم جمع ما مجموعه 22 ألف دولار خلال أول 20 ساعة من المحاولة.

وأضاف: "لقد كان الدعم هائلا من النيجيريين في الولايات المتحدة وزعماء العالم والمشاهير ومئات المارة".

I congratulate Tunde Onakoya @Tunde_OD on setting a new world chess record and sounding the gong of Nigeria's resilience, self-belief, and ingenuity at the square of global acclaim.

I celebrate this Nigerian Chess Champion and founder of Chess in Slums Africa for his rare feat,… pic.twitter.com/VCwJx1RILV

— Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) April 20, 2024