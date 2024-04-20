شاهد.. أرسنال يحقق فوزا ثمينا على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

فاز أرسنال على مضيفه ولفرهامبتون 2-صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعاد المدفعجية إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين قاسيتين، الأولى أمام ضيفه أستون فيلا صفر-2 الأحد الماضي في المرحلة الماضية من الدوري والتي كلّفته التنازل عن الصدارة لمانشستر سيتي، والثانية أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني صفر-1 الأربعاء في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفع أرسنال رصيده إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المنافسين.

وسيلعب ليفربول، صاحب المركز الثالث برصيد 71 نقطة، الأحد مع مضيفه فولهام، في حين سيواجه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة، برايتون يوم الخميس في المباراة التي تم تأجيلها بدلا من إقامتها اليوم السبت بسبب مشاركة سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وخوضه مباراة الدور قبل النهائي أمام تشلسي والتي فاز بها 1-صفر، في وقت سابق من اليوم السبت.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 43 نقطة في المركز الـ11.

وسجل لياندرو تروسارد هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول، قبل أن يضيف مارتن أوديغارد الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.