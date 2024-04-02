موعد مباراة الهلال ضد الأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يسعى فريق الهلال لبلوغ الانتصار 31 تواليا في جميع المسابقات عندما يواجه فريق الأخدود اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، في حين يأتي الأخدود في المركز الـ15 (24 نقطة) ضمن الفرق المهددة بالهبوط.

وفاز الهلال السبت الماضي على الشباب 4-3 على في الجولة 25.

موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي

تقام المباراة اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا، وتنطلق صافرة البداية الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود

تبث المباراة مباشرة على قنوات: SSC SPORT 1 HD وSSC SPORT 1 SD وSSC SPORT 5 HD.