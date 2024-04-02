منتخب ألمانيا يحظر الرقم 44 بسبب تشابهه مع الرموز النازية

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم والعلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية "أديداس" أنهما سيجريان تغييرا لتصميم الرقم 4 على قمصان منتخب ألمانيا بسبب مخاوف حول تشابه رقم "44" بالرمز الذي كانت تستخدمه وحدات "إس.إس" النازية.

وقال الاتحاد الألماني للعبة، في بيان عبر منصة إكس، "الاتحاد الألماني يفحص الأرقام من صفر إلى 9 ثم يقدم الأرقام من 1 إلى 26 إلى اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) للمراجعة".

وأوضح أوليفر بروغن، أحد المتحدثين باسم شركة أديداس، لصحيفة بيلد الألمانية، "سنحجب الرقم 44 في أقرب وقت ممكن. يعمل في أديداس أشخاص من حوالي 100 دولة، وتدافع شركتنا عن تعزيز التنوع والشمول، وكشركة، نقوم بحملة نشطة ضد كراهية الأجانب ومعاداة السامية والعنف والكراهية".

وأضاف "إن أي محاولة للترويج لمواقف سياسية ليست جزءًا من قيمنا كعلامة تجارية ونحن نرفض بشدة أي إشارة إلى أن هذه كانت نيتنا. شركتنا تدافع عن تعزيز التنوع والشمول".

Oh no 😬 This hasn’t been thought through has it? pic.twitter.com/HW6Od5o0vs — Ruined Football Shirts (@ruinedshirts) March 30, 2024

وعبّر عدد كبير من مشجعي المنتخب الألماني عن قلقهم عبر منصات التواصل الاجتماعي عندما تمت طباعة الرقم 44 على الجزء الأمامي والخلفي من القميص لأنه يشبه إلى حد كبير الشعار الذي كان يرتديه ضباط قوات الأمن الخاصة النازية (شوتزشتافل) خلال الحرب العالمية الثانية.

وأثار مؤرخ اليونسكو الألماني مايكل كونيغ، في تغريدة على إكس، "من منطلق تاريخي لا يمكن السماح لألمانيا بمثل هذه القمصان عند استضافة أمم أوروبا على أرضها".

ولن يرتدي أي لاعب في البطولة الرقم حيث يتم ترقيم التشكيلة من 1 إلى 26، لا يزال لدى المشجعين خيار اختيار أي رقم من واحد إلى 99 ومن شبه المؤكد أنه يتم ارتداء الرقم 4 في يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا.

سيكون القميص الحالي هو الأخير الذي ستصنعه أديداس للمنتخب الألماني بعد أن أنتجت مجموعتها منذ خمسينيات القرن العشرين حيث تتولى شركة نايكي المسؤولية بعد اليورو.