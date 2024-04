منتخب ألمانيا يحظر الرقم 44 بسبب تشابهه مع الرموز النازية

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم والعلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية "أديداس" أنهما سيجريان تغييرا لتصميم الرقم 4 على قمصان منتخب ألمانيا بسبب مخاوف حول تشابه رقم "44" بالرمز الذي كانت تستخدمه وحدات "إس.إس" النازية.

وقال الاتحاد الألماني للعبة، في بيان عبر منصة إكس، "الاتحاد الألماني يفحص الأرقام من صفر إلى 9 ثم يقدم الأرقام من 1 إلى 26 إلى اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) للمراجعة".

وأوضح أوليفر بروغن، أحد المتحدثين باسم شركة أديداس، لصحيفة بيلد الألمانية، "سنحجب الرقم 44 في أقرب وقت ممكن. يعمل في أديداس أشخاص من حوالي 100 دولة، وتدافع شركتنا عن تعزيز التنوع والشمول، وكشركة، نقوم بحملة نشطة ضد كراهية الأجانب ومعاداة السامية والعنف والكراهية".

وأضاف "إن أي محاولة للترويج لمواقف سياسية ليست جزءًا من قيمنا كعلامة تجارية ونحن نرفض بشدة أي إشارة إلى أن هذه كانت نيتنا. شركتنا تدافع عن تعزيز التنوع والشمول".

