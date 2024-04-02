مجموعات وجداول مباريات كأس آسيا تحت 23 عاما في قطر

تستضيف دولة قطر بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما في الفترة الممتدة بين 15 الشهر الجاري و3 من الشهر القادم.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا بينها 6 عربية ومقسمة على 4 مجموعات وتقام على 4 ملاعب، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الأربع إلى ربع النهائي بدون المرور بثمن النهائي، كما أن في هذه البطولة -على عكس كأس آسيا للكبار- مباراة لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث في البطولة إلى أولمبياد باريس 2024 والذي يقام في الفترة بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب المقبلين.

المنتخبات العربية المشاركة في البطولة

قطر.

الأردن.

السعودية.

العراق.

الإمارات.

الكويت.

مجموعات البطولة

المجموعة الأولى: قطر (صاحبة الأرض والجمهور) وأستراليا والأردن وإندونيسيا.

المجموعة الثانية: اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات والصين.

المجموعة الثالثة: السعودية (حاملة اللقب) والعراق وتايلند وطاجكيستان.

المجموعة الرابعة: الكويت وأوزبكستان وفيتنام وماليزيا.

ستستضيف 4 ملاعب 32 مباراة ستكشف النقاب عن من سيتأهل إلى باريس 2024 هذا الصيف. ما هي توقعاتكم للمنتخبات التي ستحقق المراكز الـ 3 الأولى؟#كأس_آسيا_تحت23سنة #هَيّا_آسيا #الطريق_إلى_باريس2024 pic.twitter.com/xuW3aHabGP — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) March 31, 2024

ملاعب البطولة

ملعب الجنوب المونديالي.

ملعب "حمد بن خليفة" المونديالي.

ملعب "جاسم بن حمد".

ملعب "عبد الله بن خليفة".

مواعيد مباريات البطولة بتوقيت مكة المكرمة

الاثنين 15 أبريل/نيسان

أستراليا x اليابان (المجموعة الأولى): ملعب "جاسم بن حمد" الساعة 16:00.

قطر x إندونيسيا (المجموعة الأولى): ملعب "عبد الله بن خليفة" الساعة 18:30.

الثلاثاء 16 أبريل/نيسان

اليابان x الصين (المجموعة الثانية): ملعب "جاسم بن حمد" الساعة 16:00.

كوريا الجنوبية x الإمارات (المجموعة الثانية): ملعب "عبد الله بن خليفة" الساعة 18:30.

العراق x تايلند (المجموعة الثالثة): ملعب "الجنوب" الساعة 18:30.

السعودية طاجيكستان (المجموعة الثالثة): ملعب "خليفة الدولي" الساعة 21:00.

الأربعاء 17 أبريل/نيسان

16 منتخب ⚽

4 استادات 🏟️

كأس واحدة 🏆 مستعدون لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة AFC قطر 2024؟ 🗓️ سجلوا هذه التواريخ: 15 أبريل – 3 مايو 2024. ترقبونا ⏳#كأس_آسيا_تحت23سنة #هَيّا_آسيا pic.twitter.com/DbebYOk3DT — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) March 28, 2024

أوزبكستان x ماليزيا (المجموعة الرابعة): ملعب "خليفة الدولي" الساعة 16:00.

الكويت x فيتنام (المجموعة الرابعة): ملعب "الجنوب" الساعة 18:30.

الخميس 18 أبريل/نيسان

إندونيسيا x أستراليا (المجموعة الأولى): ملعب "عبد الله بن خليفة" الساعة 16:00.

قطر x الأردن (المجموعة الأولى): ملعب "جاسم بن حمد" الساعة 18:30.

الجمعة 19 أبريل/نيسان

الصين x كوريا الجنوبية (المجموعة الثانية): ملعب "عبد الله بن خليفة" الساعة 16:00.

السعودية x تايلند (المجموعة الثالثة): ملعب "خليفة الدولي" الساعة 18:30.

الإمارات x اليابان (المجموعة الثانية): ملعب "جاسم بن حمد" الساعة 16:00.

العراق x طاجيكستان (المجموعة الثالثة): ملعب "الجنوب" الساعة 21:00.

السبت 20 أبريل/نيسان

ماليزيا x فيتنام (المجموعة الرابعة): ملعب "جاسم بن حمد" الساعة 16:00.

الكويت x أوزبكستان (المجموعة الرابعة): ملعب "الجنوب" الساعة 18:30.

الأحد 21 أبريل/نيسان

الأردن x إندونيسيا (المجموعة الأولى): ملعب "عبد الله بن خليفة" الساعة 18:30.

قطر x أستراليا (المجموعة الأولى): ملعب "جاسم بن حمد" الساعة 18:30.

الاثنين 22 أبريل/نيسان

اليابان x كوريا الجنوبية (المجموعة الثانية): ملعب "جاسم بن حمد" الساعة 16:00.

الإمارات x الصين (المجموعة الثانية): ملعب "عبد الله بن خليفة" الساعة 16:00.

تايلند x طاجيكستان (المجموعة الثالثة): ملعب "الجنوب" الساعة 18:30.

السعودية x العراق (المجموعة الثالثة): ملعب "خليفة الدولي" الساعة 18:30.

الثلاثاء 23 أبريل/نيسان

أوزبكستان x فيتنام (المجموعة الرابعة): ملعب "خليفة الدولي" الساعة 18:30.

الكويت x ماليزيا (المجموعة الرابعة): ملعب "الجنوب" الساعة 18:30.

الخميس 25 أبريل/نيسان

أول المجموعة الأولى x ثاني المجموعة الثانية (ربع النهائي): ملعب "جاسم بن حمد" الساعة 17:00.

أول المجموعة الثانية x ثاني المجموعة الأولى (ربع النهائي): ملعب "عبد الله بن خليفة" الساعة 18:30.

السبت 26 أبريل/نيسان

أول المجموعة الثالثة x ثاني المجموعة الرابعة (ربع النهائي): ملعب "الجنوب" الساعة 20:30

أول المجموعة الرابعة x ثاني المجموعة الثالثة (ربع النهائي): ملعب خليفة الدولي" الساعة 17:00

الاثنين 29 أبريل/نيسان

مباراتا نصف النهائي.

الخميس 2 مايو/أيار

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع: ملعب "عبد الله بن خليفة" الساعة 18:30.

الجمعة 3 مايو/أيار

النهائي: ملعب "جاسم بن حمد" الساعة 18:30.