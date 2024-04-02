غوارديولا يعلّق متجهما على مشادته مع غريليش: "أفعل ذلك من أجل الكاميرات وغروري"

علّق المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا بشكل ساخر على المشادة التي حصلت مع لاعبه جاك غريليش، بعد التعادل السلبي الأحد مع أرسنال في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قائلا "أفعل ذلك من أجل الكاميرات، من أجل غروري".

وبدا الاستياء واضحا على غوارديولا في مشادته الحامية التي امتدت لقرابة 20 ثانية مع الجناح الإنجليزي، بعد صافرة نهاية المباراة التي فتحت طريق الصدارة لليفربول، مرفقا كلامه الموجه لابن الـ28 عاما بإيماءات مُعبرة، قبل أن يربت على رأس لاعب أستون فيلا السابق بطريقة حبية في ختام الجدال.

وتصدّر هذا المشهد، الذي التقطته شبكة "سكاي سبورتس"، الحديث بعد المباراة، حتى إن بعض المراقبين انتقدوا الإسباني، معتبرين أن المكان الملائم لما حصل هو غرف الملابس وليس أمام عدسات الكاميرات والجمهور.

وردا على سؤال بشأن ما حصل، استخدم غوارديولا السخرية بوجه متجهم في مؤتمره الصحافي اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة أستون فيلا في المرحلة الـ31 من الدوري، قائلا "أفعل ذلك من أجل الكاميرات، من أجل غروري. أحتاج إلى الكاميرات (الشهرة) كي أنام بشعور هائل من الرضا".

وتابع رده الساخر "أحاول دائما أن أنتقد اللاعبين، وأن أجعلهم يدركون إلى أي مدى هم سيئون".

وللمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، يفشل سيتي في الوصول إلى الشباك خلال مباراة على أرضه في الدوري، وحاول غوارديولا تدارك الأمور بإدخال غريليش والبلجيكي جيريمي دوكو لكن شيئا لم يتغير.

وبسبب هذا التعادل، تنازل أرسنال عن الصدارة لصالح ليفربول، وبات سيتي متخلفا في المركز الثالث عن "الحمر" بفارق 3 نقاط، وذلك قبل اختباره الصعب على أرضه الأربعاء ضد أستون فيلا الرابع.

ورأى غوارديولا أن خبرة سيتي، الذي توّج بلقب الدوري 5 مرات في آخر 6 مواسم، لن تكون عاملا حاسما في معركة الأمتار الأخيرة من الدوري.

ويهدف سيتي إلى أن يصبح أول فريق يفوز بـ4 ألقاب متتالية في الدوري الممتاز، لكن التعادل مع أرسنال كرّس عقدة فريق غوارديولا أمام الـ5 الأوائل هذا الموسم، إذ فشل في تحقيق الفوز على أي من فرق الطليعة في 6 محاولات.

وشدد غوارديولا على ضرورة أن ينهي فريقه هذه السلسلة السلبية، عندما يستضيف أستون فيلا الرابع على استاد الاتحاد، مضيفا "ليس لدينا الكثير من الفرص لإهدار النقاط، لكن لا تزال هناك 9 مباريات متبقية. خبرتنا لا معنى لها، ليس لها أي قيمة. ما يهم هو أستون فيلا"، أي الفوز على فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، الذي يقاتل مع توتنهام على المركز الرابع.

ولم يخسر سيتي في 23 مباراة، لكن هزيمته الأخيرة جاءت على أرض أستون فيلا 0-1 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ووصف غوارديولا تلك الخسارة بأنها أسوأ أداء لسيتي هذا الموسم، ويدرك أن على فريقه الارتقاء بمستواه ليخرج غدا الأربعاء بالنقاط الثلاث.

وقال الإسباني "أستون فيلا يلعب من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، وكل فريق يلعب من أجل شيء ما… الطريقة التي يلعبون بها رائعة. أوناي إيمري تمتع بالثبات في كل موسم. كان فيلا مثيرا للإعجاب وهذه ليست مفاجأة"، مشيدا بمواطنه من ناحية "مؤهلاته، وإدارته، وجودة الفريق".

ومن الممكن أن يستعيد سيتي جون ستونز لتخفيف مشاكل الإصابات التي يعاني منها في الدفاع، لكن يستمر غياب كايل ووكر والهولندي نايثن آكيه وحارس المرمى البرازيلي إيدرسون، وفق ما كشف غوارديولا.