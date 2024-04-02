شاهد.. فيديو مليوني لمدافع برشلونة ينفجر غضبا في وجه مشجع أهانه

انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مدافع نادي برشلونة إينيغو مارتينيز وهو ينفجر غضبا في وجه أحد المشجعين، بسبب إهانة الأخير له وشتمه ببعض الألفاظ.

ووفق الفيديو، الذي نشره حساب إسباني على منصة إكس يوم السبت الماضي، أظهر غضب مارتينيز من المشجع بشكل كبير، حيث أوقف سيارته وسط الطريق بعد مغادرة مركز التدريبات، ونزل منها متوجها للمشجع، وقال له: "هذه آخر مرة تنعتني فيها بالأحمق أو تهينني، آخر مرة تشتمني فيها، أنت وصديقك".

وأظهر الفيديو، الذي شاهده أكثر من 6 ملايين متابع، انفعال المدافع الإسباني على المشجع بشكل واضح، وهو يتحدث إليه أمام بعض المارة في الطريق.

وشارك مارتينيز -صاحب الـ32 عاما- أساسيا في المباراة، التي انتصر فيها برشلونة على لاس بالماس 1-صفر، يوم السبت الماضي، في الدوري الإسباني لكرة القدم.