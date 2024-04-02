سروال أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي للبيع بملايين الدولارات

يمكن أن يُباع سروال "شورت" أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي الذي ارتداه في نزال "مانيلا الملحمي" ضد جو فرايزر، بـ6 ملايين دولار في مزاد علني في الولايات المتحدة الأميركية.

وسيعرض السروال الذي يحمل توقيع النجم الأميركي للبيع في أسبوع الرياضة في نيويورك، ويحمل "الشورت" الأبيض علامة "إيفرلاست" التجارية، وسيضم نفس المزاد حذاء أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان الذي ارتداه خلال السلسلة النهائية للدوري الأميركي للمحترفين عام 1996.

وفاز الملاكم الراحل على منافسه بعد صراع شديد امتد 14 جولة عام 1975، ولعب النزال في العاصمة الفلبينية مانيلا، بدرجة حرارة وصلت إلى 49 مئوية.

وبعد انتصاره قال محمد علي كلاي عن النزال -الذي استمر 42 دقيقة- إنه "كان قتالا دمويا، كنت قاب قوسين أو أدنى من الموت، ذهبنا إلى مانيلا أنا وجو كأبطال، وعدنا كرجال مسنين".

وبعد هذا النزال، خاض جو فرايزر نزالاين ثم اعتزل "الفن النبيل" مسيرته في سن الـ31 من عمره، أما محمد علي، فقد استمر في ساحة الملاكمة 6 أعوام إضافية، وفيها فاز بلقبه بطلا للوزن الثقيل وخسره لفترة، ثم استعاده مرة أخرى.

وبعد 3 أعوام فقط من اعتزاله الملاكمة عام 1984، شُخّص أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي بمرض الشلل الرعاش (باركينسون)، وتوفي عن عمر يناهز 74 عاما، بعد 3 عقود من محاربة المرض، في الثالث من يونيو/حزيران 2016.