بهدف البريكان.. الأهلي يجدد فوزه على الاتحاد في الدوري السعودي
سجل فراس البريكان هدفا في الشوط الأول ليقود الأهلي لتحقيق فوز مهم 1-صفر على الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الاثنين.
وظهر الأهلي بأداء متوازن منذ بداية المباراة وتصدى دفاعه لمحاولات الاتحاد للتسجيل على مدار شوطي اللقاء، بفضل تألق حارس مرماه السنغالي إدوار ميندي.
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(0-1) نتيجة مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي لكرة القدم
وفي المقابل بدا على لاعبي الاتحاد حالة من عدم التفاهم خاصة في خط الهجوم بين الفرنسي كريم بنزيمة والمغربي عبد الرزاق حمد الله، إذ تبادل الثنائي التمرير بصورة غير مفهومة.
هدددددف!⚽
أول أهداف الديربي.. فراس البريكان ⚽🔥
الأهلي 1 × 0 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/r6zonlo07p
— SSC (@ssc_sports) April 1, 2024
وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34 بعد أن استغل البريكان تمريرة عرضية منخفضة من البرازيلي روبرتو فيرمينو، ليضع المهاجم الدولي السعودي الكرة بتسديدة مباشرة في الشباك.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الانتصار إلى 51 نقطة ليتمسك أكثر بالمركز الثالث.
في حين يبدو أن الاتحاد فقد أي فرصة للاحتفاظ باللقب بعد أن تجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الرابع، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.