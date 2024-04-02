بعد عودته من الإصابة.. أداء محمد صلاح مع ليفربول يخالف التوقعات

رغم الإصابة التي أبعدته عن الملاعب، وصل محمد صلاح إلى مستوى من الأداء المذهل في عام 2024 مع ليفربول، وقد يقود الريدز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح تعرّض للإصابة في العضلة الخلفية خلال الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2023، ولم يستكمل البطولة، قبل أن يتعافى ويشارك مع ليفربول في مباراة واحدة، لكنه سرعان ما انتكس مجددا، مما وضع "الريدز" في أزمة كبرى.

وغاب اللاعب المصري عن معظم المباريات في 2024 بسبب الإصابة، مما فتح النقاش أمام فكرة بيعه إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، خاصة مع بقاء عام واحد فقط على انتهاء عقده الحالي.

راهن كثيرون في الآنفيلد أن اللاعب المصري سيفشل في العودة التدريجية إلى لياقته البدنية، وتقديم أفضل ما لديه مع ليفربول، لكن صلاح خالف التوقعات بخوضه 7 مباريات، بدأ أساسيا في 4 منها، وأحرز خلالها 6 أهداف مع تقديم 5 تمريرات حاسمة، بإجمالي 438 دقيقة لعب فقط.

⚽️🔥 الملك المصري محمد صلاح يمنح التقدم لليفربول بعد تمريرة مميزة من ماك أليستير#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_برايتون#PremierLeague pic.twitter.com/MZTGspGyyJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2024

المباريات الوحيدة التي لم يسجل فيها صلاح أي هدف أو تمريرة حاسمة كانت مباراة الذهاب ضد سبارتا براغ ومانشستر سيتي على أرضه، حيث لعب فيها أقل من 45 دقيقة.

كانت هناك 5 مباريات لعب فيها صلاح 45 دقيقة على الأقل، 4 مباريات ظهر فيها بصورة أساسية، فيما خاض 46 دقيقة أمام برينتفورد بعد المشاركة بديلا في الشوط الأول، إثر إصابة ديوغو جوتا، ليتمكن قائد منتخب مصر من التسجيل في المباريات الخمس، منها ثنائية في مرمى نيوكاسل يونايتد مع تقديم 5 تمريرات حاسمة.

أرقام محمد صلاح عام 2024

الظهور: 7 مباريات.

7 مباريات. الأهداف: 6.

6. التمريرات الحاسمة: 5.

5. دقائق اللعب: 438.

438. متوسط دقائق اللعب لكل هدف: 73.

73. متوسط دقائق اللعب لكل تمريرة حاسمة: 87.

87. متوسط دقائق اللعب لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 40.

⚽️🔥 العودة الأولى لمحمد صلاح بعد الإصابة .. تمريرة حاسمة وهدف في غاية الروعة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #برينتفورد_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/rDUadsG30h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024

إحصائيات

ووفقا لشبكة الإحصائيات الرياضية "أوبتا"، أطلق صلاح 12 تسديدة على مرمى برايتون، وهو أكبر عدد من التسديدات له في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفتت إلى أن "هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بالدوري"، منذ بدء "أوبتا" جمع هذه الإحصائيات في موسم 2003-2004.

وأضافت أن هذا أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة واحدة، منذ أن أطلق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 12 تسديدة أيضا، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في أكتوبر/تشرين الأول 2016.