برشلونة يغري تشافي للبقاء بصفقات مدوية

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة يسعى لإقناع مدربه تشافي هرنانديز بالبقاء الموسم المقبل، من خلال إبرام صفقات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفي.

وأعلن تشافي في يناير/كانون الثاني الماضي أنه سيرحل هذا الصيف بعد النصف الأول المخيب للآمال من الموسم، واقترابه من خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد.

ومنذ ذلك الإعلان، شهد البرسا تحسنا في النتائج، جعله يرتقي إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني، إضافة لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر برشلونة في آخر 9 مباريات بالدوري (بينها 7 انتصارات) منذ إعلان تشافي عن نيته الرحيل نهاية الموسم، وقلّص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 8 نقاط.

ويتطلع برشلونة الآن إلى تغيير موقف تشافي، مع اعتراف نائب الرئيس رافا يوستي مؤخرا بأن النادي لا يزال يفكر "في مشروع طويل الأمد يقوده".

التعاقد مع هالاند

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إقناع تشافي بالبقاء في "الكامب نو" يتطلب إغراءه بعقد صفقة كبيرة من نوعية النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشتر سيتي.

ويعتبر برشلونة هالاند البديل المثالي لروبرت ليفاندوفسكي، الذي سيبلغ 36 عاما في أغسطس/آب المقبل.

ويسعى بطل الدور الإسباني الموسم الماضي إلى الدخول بقوة في صفقة إيرلينغ هالاند، والظفر بخدمات الدولي النرويجي في صفقة قد تقطع الطريق على ريال مدريد الذي يتطلع لضمه.

🚨🚨| NEW: Erling Haaland had already said 𝐘𝐄𝐒 to joining FC Barcelona in 2022.

Barça tried to sign him before Lewandowski's arrival and he was very excited to join the club, however the club's economic situation was difficult.

