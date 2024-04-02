برشلونة يغري تشافي للبقاء بصفقات مدوية

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة يسعى لإقناع مدربه تشافي هرنانديز بالبقاء الموسم المقبل، من خلال إبرام صفقات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفي.

وأعلن تشافي في يناير/كانون الثاني الماضي أنه سيرحل هذا الصيف بعد النصف الأول المخيب للآمال من الموسم، واقترابه من خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد.

ومنذ ذلك الإعلان، شهد البرسا تحسنا في النتائج، جعله يرتقي إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني، إضافة لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر برشلونة في آخر 9 مباريات بالدوري (بينها 7 انتصارات) منذ إعلان تشافي عن نيته الرحيل نهاية الموسم، وقلّص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 8 نقاط.

ويتطلع برشلونة الآن إلى تغيير موقف تشافي، مع اعتراف نائب الرئيس رافا يوستي مؤخرا بأن النادي لا يزال يفكر "في مشروع طويل الأمد يقوده".

🤔 ¿Debería Xavi reconsiderar su decisión y seguir? pic.twitter.com/7fWELSeUOC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 2, 2024

التعاقد مع هالاند

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إقناع تشافي بالبقاء في "الكامب نو" يتطلب إغراءه بعقد صفقة كبيرة من نوعية النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشتر سيتي.

ويعتبر برشلونة هالاند البديل المثالي لروبرت ليفاندوفسكي، الذي سيبلغ 36 عاما في أغسطس/آب المقبل.

ويسعى بطل الدور الإسباني الموسم الماضي إلى الدخول بقوة في صفقة إيرلينغ هالاند، والظفر بخدمات الدولي النرويجي في صفقة قد تقطع الطريق على ريال مدريد الذي يتطلع لضمه.

🚨🚨| NEW: Erling Haaland had already said 𝐘𝐄𝐒 to joining FC Barcelona in 2022. Barça tried to sign him before Lewandowski's arrival and he was very excited to join the club, however the club's economic situation was difficult. [@RogerTorello] pic.twitter.com/oexSC0DSda — CentreGoals. (@centregoals) March 26, 2024

وبدأ البلوغرانا تحركاته الفعلية لإتمام الصفقة، حيث أبدى موافقة أولية لرحيل ليفاندوفسكي إلى أتلتيكو مدريد، مما يعني أن مهاجما آخر سيكون في الطريق إلى "الكامب نو" الصيف المقبل.

وسبق لبرنامج "إلشيرينغيتو" الإسباني الشهير تفجير مفأجاة بالقول إن هالاند، البالغ من العمر 23 عاما، سيكون لاعبا في صفوف البرسا الموسم المقبل.

ويمتد عقد هالاند مع السيتي حتى يونيو/حزيران 2027، وأصر الشهر الماضي على أنه سعيد مع بطل البريميرليغ، لكنه اعترف قائلا "أنت لا تعرف أبدا ما يحمله المستقبل"، تاركا الباب مفتوحا للانتقال المحتمل بعيدا عن ملعب الاتحاد.

وخاض هالاند، منذ وصوله إلى مانشستر سيتي 88 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 81 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

Joan Laporta and Rafa Yuste are Xavi's great supporters. They love him because by studying what is on the market they are not clear that things can improve. Xavi is from the house and has adapted to economic needs and has already won a league title. They will try to convince him… pic.twitter.com/rXVmRLoGLi — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 2, 2024

ويرغب رئيس برشلونة خوان لابورتا في ضم هالاند إلى النادي خلال الصيف المقبل، لكنه حريص أيضا على دعم تشافي في الأشهر المقبلة إذا اختار البقاء لمدة عام آخر على الأقل.

ويخطط لابورتا لإجراء تعاقدات مهمة هذا الصيف لتعزيز الفريق وإعادة برشلونة إلى قمة كرة القدم الإسبانية.

ويعتقد أيضا أن تشافي هو أفضل مدرب يحقق أقصى استفادة من مجموعة الشباب المثيرة في برشلونة، مثل الأمين جمال وباو كوبارسي وغيرهما.